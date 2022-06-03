Уроженец Алтайского края вывел из-под обстрела экипаж

Президент России Владимир Путин встретился с военными, раненными в ходе спецоперации на Донбассе. Среди них оказался уроженец Родинского района Алтайского края Никита Герман, узнал телеканал « Катунь 24 ».

Солдат рассказал президенту о том, как в Донецке из-под обстрела вывел целый экипаж.

Корреспонденты встретились с учительницей военного Светланой Еременко. Она рассказала, что 12 февраля Никита уехал в командировку и не смог встретиться по поводу пятилетия выпуска.

И только из новостного сюжета о визите президента в госпиталь она узнала, что ее выпускник был на Украине.



А ранее Минобороны РФ рассказало, как старший сержант Андрей Лебедев и рядовой Александр Проскурин (родом из Славгорода) сбили вертолеты украинских националистов и нашли секретные документы.