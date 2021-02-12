Взяли на «ха-ха». Эксклюзивные шутки барнаульских стендап-комиков специально для читателей altapress.ru

В России стендап начал развиваться в 2013 году. Барнаул освоил новую грань юмора чуть позже — в 2015-м. У наших комиков накопилось немало шуток, которые еще никто не успел услышать. Стендаперы поделились не только ими, но и персональными секретами юмора.

Из стола — на сцену

Никита Милованов

— Стендап-комедией я начал заниматься в 2017 году. Началось мое увлечение года на четыре раньше. Я смотрел западных комиков, стендап на ТНТ. Тогда и стал писать первые монологи. Но только в стол. Я не знал, где их показать, проверить. В какой-то момент увидел объявление о том, что в Барнауле есть «Открытый микрофон». Первая мысль была: «Я очень хочу туда сходить!»

Мы с другом пошли. В тот день выступало человека три-четыре. Среди них был Матвей Мурзинцев, комик, который дважды участвовал в аналогичной программе на ТНТ.

Справка «Открытый микрофон» — мероприятие, на котором любой желающий может выйти и попробовать себя в жанре стендапа. Обычно проходит в клубах или барах. Вход бесплатный или за небольшую плату.

Никита Милованов. Предоставлено altapress.ru.

Через месяц пришел на мероприятие уже один. У меня был план. Если все получится и люди будут смеяться над шутками, я продолжу выступать. И расскажу друзьям. Если нет, то никто ни о чем не узнает, и я об этом забуду.

Выступил хорошо. Публика смеялась. Матвей Мурзинцев сказал, что большая часть моего материала «зашла» и мне стоит продолжать. Это меня очень вдохновило.

Часто шутки приходят в голову, когда я сталкиваюсь с новым опытом. Нередко негативным. Появляются мысли, которые обрастают «мясом» (шутками). Рождается монолог минут на пять. С годами объем юмора увеличивается. Я стараюсь себя дисциплинировать, писать что-то каждый день. Не всегда получается хорошо, но, если работать регулярно, можно получить что-то стоящее. Даже целый концерт.

«Открытый микрофон» vk.com/standupaltai

Индульгенция на юмор

— Шутить можно над всем чем угодно. Но нужна осознанность. Если тема «запрещенная», шутка должна быть невероятно смешной, чтобы люди решили: «Ладно, прощаем». Другой вариант: если у комика непопулярное мнение о каком-то вопросе, из него можно выстроить юмор так, что зритель будет на стороне стендапера. Еще есть один лайфхак. Когда комик лично связан со своей темой (нетрадиционная ориентация, национальность и так далее), все дороги в юморе открыты. У публики должно быть ощущение, что человеку на сцене есть что сказать.

Формула успеха

— Помню, у меня был один очень удачный выход. Я рассказывал проверенный материал плюс дописал что-то еще. Страха сцены не было, все зажимы исчезли. Каждая шутка возвращалась громким смехом зала. Я был в шоке. В тот день получил первые деньги со стендапа — тысячу рублей. Это выступление стало знаковым для меня.

Никита Милованов. Предоставлено altapress.ru.

Шутки Никиты Милованова

— У меня почти все друзья получают водительские права. А я не хочу. Чтобы водить машину, нужно уметь быстро реагировать на ситуацию и быстро принимать решения. Это вообще не про меня. Если я поеду на машине и передо мной выбежит человек, я такой: «Ну, наверно, нужно повернуть направо, или лучше налево, хотя уже не надо…» Ведь он пробежал дорогу, а я так и не решил, заводить машину или нет. — Не понимаю, почему многим девушкам нравятся скейтеры. Как можно любить парня, у которого главный враг — это бордюр? — Никогда не понимал рекламу с услугами ведьмы. Видели такие? Ведь ты же ведьма. Ты можешь снять проклятие, приворожить и влюбить человека, но не можешь приворожить клиентов? И вместо магии печатаешь на принтере объявления типа: «Я честная ведьма, я уважаю законы здоровой конкуренции»… Вам не кажется странным, что Ванга занимается маркетингом? «Что там показывает статистика? Нет, серьезно, скажите кто-нибудь. Я ведь слепая. Это моя фишка». — Мне кажется, что люди, которые до сих пор пьют блазуху и носят футболки с «КИШем», опередили время, сделали круг, вернулись обратно и блеванули.

— Я ненавижу свою фотку, потому что благодаря ей понял, что косоглазый. Смотрю на фотку, а глаза смотрят в разные стороны. Мои глаза, как моя личность, разносторонние.

Живительная энергия зрителей

Дмитрий Бобровский

— Стендапом я начал заниматься в 2018 году. Мы с друзьями делали арт-пространство «Реплика». И вдруг я подумал: «Почему бы не организовать какое-то юмористическое мероприятие, чтобы поднимать настроение людям?» Хотя до этого говорил себе, что никогда не буду заниматься стендап-комедией. Я сделал одно юмористическое шоу. Но через какое-то время понял, что хочу совершенствовать навык взаимодействия с залом. Пошел на «Открытый микрофон» в Барнауле.

Ребят из «Микрофона» тогда уже знал. В какой-то момент бар, в котором проходило мероприятие, закрылся на ремонт. Организатор предложил мне составить ему компанию и перевести шоу в другое место. Мы стали выступать в «Реплике», пока она не закрылась. Так вдвоем мы постепенно развивали стендап в Барнауле. Сначала людей было очень мало. Теперь часто бывает такое, что зрителей рассаживать некуда.

Дмитрий Бобровский. Предоставлено altapress.ru.

Рецепт юмора

— С опытом навык создания юмора оттачивается. Начинаешь думать особым образом. Например, в голову может прийти забавная мысль, которую можно «завернуть» в абсурд или сделать из нее хорошо структурированную шутку. Либо это какая-то важная вещь, о которой я переживаю и пытаюсь придать ей комический эффект. Но при этом дать зрителю задуматься над серьезной темой.

Шутить, я думаю, можно над всем. Иначе зачем это надо? Наш единственный цензор — публика. Если залу не смешно и он смотрит на комика как на какого-то неумного человека, лучше вырезать шутку и больше ее не рассказывать. Главное — шутить умело. Не оскорбить, а рассмешить.

Комик на сцене и в жизни

— Бывало, я выходил на сцену в плохом настроении. Но когда получал отдачу от зала, она будто застилала глаза. И вместо прописанных трех минут выступал десять. Поначалу записывал свои выступления на камеру или диктофон, чтобы потом понять, что нужно доработать.

Дмитрий Бобровский. Предоставлено altapress.ru.

Я интроверт, но не против иногда разрядить обстановку шутками. Друзья замечают, что в общении я порой могу вести себя как на сцене. Опыт стендапа помог мне раскрепоститься.

Шутки Дмитрия Бобровского

— Меня в детстве никогда не били родители, потому что я ходил на дзюдо. То есть мои родители решили: «Лучше мы будем платить, чтобы кто-то другой бил нашего сына два раза в неделю». — Что за буквы в английском алфавите? Ну вот, например, W. Дабл-ю. Не слишком ли громкое название для одной буквы? Она же звучит как В и читается как В. Я считаю, единственное оправдание для существования буквы дабл-ю — ее придумали, чтобы логотип «Фольксвагена» выглядел красиво. — Почему на уроках ОБЖ в школе мы только собирали и разбирали автомат? Где мне это может пригодиться в жизни? Если я заблужусь в лесу и у меня под рукой окажется автомат Калашникова, я просто весело проведу время до тех пор, пока меня не съест медведь. — Недавно был в книжном магазине и увидел там трехтомник Карла Маркса «Капитал» за 4 тысячи. Я подумал: не кажется ли вам, что продавать трехтомник Карла Маркса «Капитал» за 4 тысячи немного противоречит идеологическим ценностям? Ну это же все равно что своровать Библию, где есть заповедь «Не укради». — Я ни разу не был за границей. Поэтому я боюсь, что в скором будущем стану одним из тех людей, которые: «Вот ну что ваша Европа? Там вся красота рукотворная. А у нас природа!"

Так мы ж ничего для этого не сделали. Чтобы природа была красивой, нам и нужно вообще ничего с ней не делать. Я думаю, мы должны ценить природу, потому что русскому человеку очень сложно за столько веков ничего не сломать. — В детстве моя сестра мне рассказывала страшилки про привидений. Я боялся и прятался под одеялом. А на что я, вообще, рассчитывал? Вот привидение, которое прилетело из потустороннего изменения, которое может проходить сквозь стены, добралось до меня и такое: «Это что? Синтетика?»

Парадоксы в монологах

Андрей Колупаев

— Заниматься стендапом начал примерно с 2017 года. Причиной стало разочарование в прежнем деле (работал в институте аквакультуры). Познакомился с выступлениями западных комиков и решил, что у меня получится шутить. При этом даже КВН-ом не увлекался. Шутки придумываю просто — пытаюсь найти парадоксы в окружающем мире. Но иногда это сложно, и приходится придумывать их самостоятельно.

Шутить стоит на те темы, которые удаются. Если удаются все, комик великолепен. Собственные выступления я воспринимаю с разной степенью категоричности. К тому же, когда выступления происходят относительно часто, впечатление от них смазывается.

Важно понять, вызывает ли выход на сцену желание создавать новые шутки. Я пробовался в программу «Открытый микрофон» на ТНТ дважды. Безуспешно. Но решил все-таки попытаться в третий раз. И прошел в 2020 году. Отбор был обычный — трехминутное выступление, после которого уже ничего нельзя изменить. За время участия в передаче у меня появился опыт в съемках и работы с редакторами.

Андрей Колупаев. Предоставлено altapress.ru.

В том же 2020-м переехал в Санкт-Петербург. Тут стендап давно известен. Много площадок для выступлений. Ощущается масштаб.

Шутки Андрея Колупаева

— У моей девушки недавно удалили зубы мудрости, и я боюсь, что нам не о чем будет разговаривать, потому что нашей единственной темой была «прикинь, у меня четыре зуба мудрости». — Переехал в квартиру из коммуналки и понял, что все это время мусорил я.

И рассада тоже моя. Я не стал дальше копать, возможно, окажется, что я бабка. — В школе хотел заняться бегом с препятствиями, но у меня не получилось, потому что начать бегать для меня было непреодолимым препятствием. — Вообще не понимаю смысл такого спорта, как бег: насколько нужно ненавидеть ленточки, чтобы каждый раз хотеть разорвать ее первым? — Недавно узнал, что пчелы общаются с помощью танцев, поэтому я думаю, что именно для пчел изначально придумали «Тик-ток».

Бонус от автора текста

(Журналист Анна Кабанова из-за ДЦП передвигается с тростью. — Прим. ред.)

Я не комик (хотя как посмотреть), но тоже постараюсь рассмешить читателей.