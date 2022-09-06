Я (не) боюсь. Что известно о новом концерте Сергея Лазарева в Алтайском крае

Организаторы обещают превзойти все предыдущие концерты по зрелищности. Готовят масштабные декорации, световые и звуковые эффекты.
На концерте Сергей представит любимые всеми хиты в новом звучании, а также песни, которые зрители еще не слышали.
Концерт открывает юбилейный год артиста. В следующем апреле Сергей отпразднует 40-летие.
Сейчас объявлений о новом переносе концерта нет.
Ранее шоу переносили два раза: с апреля на сентябрь и с сентября на ноябрь.
В Алтайском крае концерты «Я не боюсь!» пройдут в следующих городах:
- В Барнауле — 11 ноября;
- В Бийске — 14 ноября.
Многих зрителей смутила неоднозначная позиция Сергея Лазарева по поводу ситуации на Украине.
«Ему надо переименовать тур в «Я боюсь всего», — пишут комментаторы к концерту.
Сначала артист негативно отзывался о спецоперации на Украине. Однако после поменял свою позицию и выступил в музыкально-патриотическом марафоне «Za Россию».
«Ты главное разочарование этого года», — считают зрители.