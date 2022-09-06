6 сентября
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Жизнь

Я (не) боюсь. Что известно о новом концерте Сергея Лазарева в Алтайском крае

Сергей Лазарев планирует отправиться в тур по России с новым концертом «Я не боюсь!» в ноябре. Что это будет за шоу и когда оно пройдет в Алтайском крае — в нашем материале.

Сергей Лазарев.
Сергей Лазарев.
www.instagram.com/lazarev8327
1
Что нового готовит зрителям Сергей Лазарев?

Организаторы обещают превзойти все предыдущие концерты по зрелищности. Готовят масштабные декорации, световые и звуковые эффекты.

На концерте Сергей представит любимые всеми хиты в новом звучании, а также песни, которые зрители еще не слышали.

2
К чему приурочен концерт?

Концерт открывает юбилейный год артиста. В следующем апреле Сергей отпразднует 40-летие.

Сергей Лазарев.
Сергей Лазарев.
www.facebook.com/sergeylazarev
3
Точно-точно пройдет в ноябре?

Сейчас объявлений о новом переносе концерта нет.

Ранее шоу переносили два раза: с апреля на сентябрь и с сентября на ноябрь.

4
Когда шоу пройдет в Алтайском крае?

В Алтайском крае концерты «Я не боюсь!» пройдут в следующих городах:

  • В Барнауле — 11 ноября;
  • В Бийске — 14 ноября.
Сергей Лазарев на &quot;Евровидении&quot;.
Сергей Лазарев на «Евровидении».
Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=_gwXrKj4KeI
5
Почему зрители неоднозначно отнеслись к анонсу концерта?

Многих зрителей смутила неоднозначная позиция Сергея Лазарева по поводу ситуации на Украине.

«Ему надо переименовать тур в «Я боюсь всего», — пишут комментаторы к концерту.

Сначала артист негативно отзывался о спецоперации на Украине. Однако после поменял свою позицию и выступил в музыкально-патриотическом марафоне «Za Россию».

«Ты главное разочарование этого года», — считают зрители.

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