«Я такой, какой я есть». Годовщина со дня смерти Владимира Жириновского

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). Он был шестым ребенком в семье.
Мать Александра Жириновская — уроженка Мордовии. В 1940-х годах она переехала в Алма-Ату вместе с мужем и пятью детьми. Муж — Андрей Жириновский — служил в органах НКВД, а затем работал начальником лесного отдела управления Туркестано-Сибирской дороги.
В 1944 году Андрей скончался от туберкулеза. Через год Александра вышла замуж во второй раз — за Вольфа Эйдельштейна, выходца из Западной Украины. Вольфа депортировали в Казахстан в начале Великой Отечественной войны, он работал на Транссибе
У пары родился младший сын Володя. Сразу после его рождения Вольфа выслали в Польшу. Затем он жил в Израиле.
Владимир Жириновский с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова в 1970 году. Он получил образование по специальности «Турция и турецкий язык».
Одновременно Жириновский получал второе высшее образование в Университете марксизма-ленинизма, который окончил за два года в 1967 году.
Но и этого ему оказалось мало. В 1977 году он с отличием окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
В 1998 году Жириновский в МГУ защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации (Русский вопрос: социально-философский анализ)».
По словам самого Жириновского, он начал увлекаться политикой еще со времен студенчества. Он даже отправлял письмо генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу с предложением провести реформы «в области образования, сельского хозяйства, городского управления» .
Однако первая работа Жириновского не была связана с политикой. В 1969 году он был переводчиком на строительстве нефтеперерабатывающего завода в Искендероне (Турция). Однако его арестовали и выслали из страны за то, что он подарил советский значок местному жителю.
После несколько лет работы в области перевода, Жириновский начал развиваться в юриспруденции. В 1983 году стал руководителем юридического отдела издательства «Мир».
В 1989 году Владимир Жириновский принял участие в собрании инициативной группы и предложил идею создания Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) в качестве оппозиции правящей КПСС.
В 1990 году он стал ее председателем.
В 1993—1995 годах был депутатом Государственной Думы Российской Федерации I созыва от Щелковского избирательного округа. Затем был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации II созыва.
Владимир Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента РФ. Вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний в РФ.
2 февраля 2022 года лидера ЛДПР госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Он был в тяжелом состоянии из-за инфекции, вызванной коронавирусом.
Владимир Жириновский долго и тяжело болел. 6 апреля того же года он скончался. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
Прощание с политиком прошло 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. Церемонию посетил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Жириновский был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2006, 2011, 2016, 2021), награжден орденами Почета (2008), Александра Невского (2015), а также медалью П. А. Столыпина II и I степеней.
Также ему было присуждено звание «Заслуженного юриста России».
Лидер ЛДПР написал более 500 книг и публикаций, включая 100 томов под названием «Политическая классика». А также сочинил гимн Либерально-демократической партии и даже записал несколько альбомов с песнями собственного сочинения.
В России есть две улицы, носящие имя Владимира Жириновского. В Астрахани и в Москве на территории ТСЖ «Городок «Надежный» в районе Очаково-Матвеевское.