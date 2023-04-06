«Я такой, какой я есть». Годовщина со дня смерти Владимира Жириновского

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Биография

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). Он был шестым ребенком в семье.

Мать Александра Жириновская — уроженка Мордовии. В 1940-х годах она переехала в Алма-Ату вместе с мужем и пятью детьми. Муж — Андрей Жириновский — служил в органах НКВД, а затем работал начальником лесного отдела управления Туркестано-Сибирской дороги.

В 1944 году Андрей скончался от туберкулеза. Через год Александра вышла замуж во второй раз — за Вольфа Эйдельштейна, выходца из Западной Украины. Вольфа депортировали в Казахстан в начале Великой Отечественной войны, он работал на Транссибе

У пары родился младший сын Володя. Сразу после его рождения Вольфа выслали в Польшу. Затем он жил в Израиле.