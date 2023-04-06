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Жизнь

«Я такой, какой я есть». Годовщина со дня смерти Владимира Жириновского

6 апреля 2022 года скончался бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Altapress.ru вспоминает о первых шагах Жириновского в политику и начале работы в ЛДПР.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru
1
Биография

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). Он был шестым ребенком в семье.

Мать Александра Жириновская — уроженка Мордовии. В 1940-х годах она переехала в Алма-Ату вместе с мужем и пятью детьми. Муж — Андрей Жириновский — служил в органах НКВД, а затем работал начальником лесного отдела управления Туркестано-Сибирской дороги.

В 1944 году Андрей скончался от туберкулеза. Через год Александра вышла замуж во второй раз — за Вольфа Эйдельштейна, выходца из Западной Украины. Вольфа депортировали в Казахстан в начале Великой Отечественной войны, он работал на Транссибе

У пары родился младший сын Володя. Сразу после его рождения Вольфа выслали в Польшу. Затем он жил в Израиле.

2
Образование

Владимир Жириновский с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова в 1970 году. Он получил образование по специальности «Турция и турецкий язык».

Одновременно Жириновский получал второе высшее образование в Университете марксизма-ленинизма, который окончил за два года в 1967 году.

Но и этого ему оказалось мало. В 1977 году он с отличием окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1998 году Жириновский в МГУ защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации (Русский вопрос: социально-философский анализ)».

Владимир Жириновский среди рок-музыкантов
Владимир Жириновский среди рок-музыкантов
СС0.
3
Первые шаги в политику

По словам самого Жириновского, он начал увлекаться политикой еще со времен студенчества. Он даже отправлял письмо генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу с предложением провести реформы «в области образования, сельского хозяйства, городского управления» .

Однако первая работа Жириновского не была связана с политикой. В 1969 году он был переводчиком на строительстве нефтеперерабатывающего завода в Искендероне (Турция). Однако его арестовали и выслали из страны за то, что он подарил советский значок местному жителю.

После несколько лет работы в области перевода, Жириновский начал развиваться в юриспруденции. В 1983 году стал руководителем юридического отдела издательства «Мир».

Владимир Семенов, Владимир Жириновский и Андрей Щукин.
Владимир Семенов, Владимир Жириновский и Андрей Щукин.
Олег Богданов
4
Рождение ЛДПР

В 1989 году Владимир Жириновский принял участие в собрании инициативной группы и предложил идею создания Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) в качестве оппозиции правящей КПСС.

В 1990 году он стал ее председателем.

В 1993—1995 годах был депутатом Государственной Думы Российской Федерации I созыва от Щелковского избирательного округа. Затем был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации II созыва.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
ldpr.ru
5
Президентские выборы

Владимир Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента РФ. Вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний в РФ.

6
Смерть

2 февраля 2022 года лидера ЛДПР госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Он был в тяжелом состоянии из-за инфекции, вызванной коронавирусом.

Владимир Жириновский долго и тяжело болел. 6 апреля того же года он скончался. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Прощание с политиком прошло 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. Церемонию посетил президент РФ Владимир Путин.

Прощание с Владимиром Жириновским.
Прощание с Владимиром Жириновским.
ЛДПР Алтайский край
7
Награды и память

Владимир Жириновский был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2006, 2011, 2016, 2021), награжден орденами Почета (2008), Александра Невского (2015), а также медалью П. А. Столыпина II и I степеней.

Также ему было присуждено звание «Заслуженного юриста России».

Лидер ЛДПР написал более 500 книг и публикаций, включая 100 томов под названием «Политическая классика». А также сочинил гимн Либерально-демократической партии и даже записал несколько альбомов с песнями собственного сочинения.

В России есть две улицы, носящие имя Владимира Жириновского. В Астрахани и в Москве на территории ТСЖ «Городок «Надежный» в районе Очаково-Матвеевское.

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