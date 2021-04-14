14 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Яндекс выяснил, что барнаульцы хотят открывать пивные магазины

Яндекс изучил запросы со словами «как открыть» за 2018−2020 годы и определил самые популярные виды бизнеса в разных российских городах.

Алкоголь. Пиво.
Алкоголь. Пиво.
открытые источники (CC0)

Так, в Барнауле (а также в Новосибирске и Волгограде) чаще всего ищут информацию по запросу «как открыть магазин пива», говорится в исследовании.

Причем среди уточнений есть варианты: «разливного», «по франшизе», «круглосуточный», «крафтового» и «живого».

На втором месте по популярности в Барнауле шоурум, третье место за парикмахерскими.

В пятерку самых популярных запросов со словами «как открыть» по России вошли магазин одежды, кафе, таксопарк, парк выдачи заказов и аптека.

Интересно, что лидером по запросам среди петербуржцев стали ларьки с шаурмой, а среди москвичей — маникюрные салоны.

В Алтайском крае 1 195 объектов розничной продажи алкоголя. Ранее алтайские общественники прошлись по пивным и решили их проредить.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость