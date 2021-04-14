Яндекс выяснил, что барнаульцы хотят открывать пивные магазины

Яндекс изучил запросы со словами «как открыть» за 2018−2020 годы и определил самые популярные виды бизнеса в разных российских городах.

Так, в Барнауле (а также в Новосибирске и Волгограде) чаще всего ищут информацию по запросу «как открыть магазин пива», говорится в исследовании.

Причем среди уточнений есть варианты: «разливного», «по франшизе», «круглосуточный», «крафтового» и «живого».

На втором месте по популярности в Барнауле шоурум, третье место за парикмахерскими.

В пятерку самых популярных запросов со словами «как открыть» по России вошли магазин одежды, кафе, таксопарк, парк выдачи заказов и аптека.

Интересно, что лидером по запросам среди петербуржцев стали ларьки с шаурмой, а среди москвичей — маникюрные салоны.

В Алтайском крае 1 195 объектов розничной продажи алкоголя. Ранее алтайские общественники прошлись по пивным и решили их проредить.