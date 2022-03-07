Япония присвоила России третий уровень опасности из четырех

Министерство иностранных дел Японии 7 марта присвоило всей территории России третий из четырех уровень опасности, сообщает газета « Известия » со ссылкой на сообщение ведомства.

Тако решение приняли на фоне введения многими странами ограничений на полеты для российских авиакомпаний. В МИДе опасаются, что эти ограничения будут усиливаться.

Третий уровень опасности означает рекомендацию МИДа покинуть Россию гражданам Японии, кто находится в стране, а также отказаться от поездок в РФ остальным «вне зависимости от целей путешествия».

При этом пользоваться в МИДе посоветовали коммерческими авиарейсами.

С прошлой недели четвертый уровень был присвоен пограничным с Украиной районам России, что означало рекомендацию покинуть их.

Уточняется, что сейчас на российской территории находятся около 2,4 тыс. японцев.