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Жизнь

Япония присвоила России третий уровень опасности из четырех

Министерство иностранных дел Японии 7 марта присвоило всей территории России третий из четырех уровень опасности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщение ведомства.

Япония.
Япония.
Открытые источники в Интернете

Тако решение приняли на фоне введения многими странами ограничений на полеты для российских авиакомпаний. В МИДе опасаются, что эти ограничения будут усиливаться.

Третий уровень опасности означает рекомендацию МИДа покинуть Россию гражданам Японии, кто находится в стране, а также отказаться от поездок в РФ остальным «вне зависимости от целей путешествия».

При этом пользоваться в МИДе посоветовали коммерческими авиарейсами.

С прошлой недели четвертый уровень был присвоен пограничным с Украиной районам России, что означало рекомендацию покинуть их.

Уточняется, что сейчас на российской территории находятся около 2,4 тыс. японцев.

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