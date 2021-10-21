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Жизнь

Японцы предложили расстрелять российские корабли ракетами

Читатели японской газеты «Асахи» призвали ракетами расстрелять российские боевые корабли, которые совместно с китайской флотилией прошли через Сунгарский пролив в Тихий океан, пишет РИА «Новости».

Корабль. Фрегат
Корабль. Фрегат
СС0

Российско-китайские военно-морские учения прошли в Японском море с 14 по 18 октября. Корабли отработали тактическое маневрирование, провели артиллерийские стрельбы и блокировали подводную лодку условного противника.

Свое недовольство по этому поводу выразили некоторые жители Японии. Издание приводит их слова.

«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», — написал читатель с ником ffn.

«Пролив нужно превращать в „кровавый морской путь“. Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», — резюмировал hag.

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