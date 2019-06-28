Яростную белку-альбиноса сняли во время исполнения «боевого танца»

«Она живет у нас на заднем дворе уже три года. Мы назвали ее Снежинка. Прибегает каждый день лакомиться арахисом, берет прямо с руки», — написал мужчина.

Недавно во время обеда белку ждал неприятный сюрприз — другая прибежала раньше и начала лакомиться оставленным хозяевами дома угощением, пишет mail.ru. Снежинка не растерялась и прогнала незваную гостью.

Между тем в парке «Лесная сказка» на волю выпустили несколько белок, которые жили в барнаульском зоопарке. «Прекрасное зрелище. Целых пять белочек сегодня отправились в „свободное плаванье“! Теперь в нашем парке еще больше радости», — написали представители зоопарка.

После того, как дверца клетки открылась, пушистые зверьки устремились на дерево.