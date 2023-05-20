Ясно и тепло: какая погода будет в Алтайском крае и в Барнауле 20 мая

О погоде в Алтайском крае и Барнауле 20 мая рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура поднимется от +3 до +8 градусов. По востоку местами заморозки до -3 градусов. Днем столбик термометра покажет от +19 до +24 градусов.

Осадков не ожидается. Ночью ветер северо-восточный от 5 до 10 м/с, местами по югу порывы до 18 м/с. Днем — от 9 до 14 м/с, местами по югу порывы до 20 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью температура составит от +5 до +7 градусов. Днем столбик термометра покажет от +19 до +21.

По всему городу без осадков. Ночью ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Днем ветер усилится — от 9 до 14 м/с.