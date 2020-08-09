Юбиляр Смехов назвал Алтай необыкновенным местом на Земле, где бывают и травмы

Легендарный актер Театра на Таганке и «Современника», режиссер и писатель Вениамин Смехов дал большое интервью ТАСС в честь своего 80-летия. В этой беседе было сказано несколько слов и о красоте Алтая, где известный всем зрителям Атос снялся в картине «Земля Эльзы».

По словам Смехова, об Алтае он вспоминает с ностальгией и хотел бы вернуться туда еще раз.

Вениамин Смехов,

актер и режиссер:

В этом фильме я снимался с замечательной актрисой Ириной Печерниковой. На роль я с удовольствием согласился, и с большим удовольствием и даже с ностальгией вспоминаю съемки в Горном Алтае — необыкновенном месте на Земле. С очень хорошей киногруппой во главе с Юлией Колесник — режиссером и Женей Цветковым — кинооператором. В общем, чудесная компания, блестящая команда, прекрасные отношения, хотя было много трудностей, много спотыканий из-за камней, и даже травмы случались и у меня, и у других.

Трейлер фильма «Земля Эльзы» уже распространился в Сети и получил хорошие отзывы. Однако премьера фильма в кинотеатрах перенесена из-за пандемии коронавируса.

Картина «Земля Эльзы» была снята по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович. Съемки проходили в Барнауле и Горном Алтае в 2019 году. Также прошлым летом Вениамин Смехов побывал в редакции altapress.ru и дал большое интервью нашему порталу.

Галина Аксенова и Вениамин Смехов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

В основе сюжета история современных «Ромео и Джульетты» — правда, героям не по 16, а по 70 лет. Главная героиня теряет мужа и неожиданно влюбляется в другого человека, за что ее осуждает все местное сообщество.

В ролике о фильме можно увидеть узнаваемые горные пейзажи и фонтан у краевого театра драмы им. Шукшина.