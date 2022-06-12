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Жизнь

Юных донецких хоккеистов познакомили с традициями Алтая

Для донецких детей в рамках визита в Барнаул подготовили не только спортивную, но и культурную программу. Сегодня ребят встретили в детской школе искусств «Традиция» во Власихе.

Юных донецких хоккеистов познакомили с традициями Алтая
Юных донецких хоккеистов познакомили с традициями Алтая
предоставлено altapress.ru "Единой Россией".

Интерактивная экскурсия длилась несколько часов и была организована по инициативе партии «Единая Россия».

«Мы ставили перед собой задачу максимально познакомить детей с народными традициями. Безусловно, у нас много общего. Донбасс, его жители являются частью русской истории. А традиции, жизненный уклад схожи с нашими. Именно в настоящее время крайне важно сберечь это культурное, духовное наследие, сделать его приоритетом государства», — рассказала директор детской школы искусств «Традиция» Лариса Белькова.

Для детей провели мастер-классы по росписи, гончарному делу, бисероплетению. Педагоги постарались максимально погрузить ребят в мир народной традиции, оказать им моральную и, возможно, где-то даже психологическую поддержку.

Сотрудники учреждения отметили, что подобное знакомство с культурой регионов России необходимо сохранить. Волонтеры, активисты партии «Единая Россия», педагоги готовы продолжить работу по культурному просвещению детей Донбасса.

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