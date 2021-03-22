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22 марта
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Жизнь

За алтайской трассой начали следить беспилотники на скорости свыше 100 км/ч

В Алтайском крае за дорожной обстановкой проследили при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщает региональная ГИБДД.

Беспилотники над дорогами Алтайского края.
Беспилотники над дорогами Алтайского края.
гибдд.рф/r/22.

Полицейские совместно с авиационным отрядом спецназначения алтайской Росгвардии проследили за водителями, выезжающими на полосу встречного движения.

«Осуществляли мониторинг безопасности дорожного движения на федеральной автомобильной дороге А-322 „Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан“ с помощью беспилотного летательного аппарата, который способен работать на высоте от 100 до 3500 метров, достигая скорости свыше 100 км/ч», — рассказали в ведомстве.

«В режиме реального времени осуществляется наблюдение за движением. Изображение передается на наземный пункт управления. В случае выявления нарушения ПДД информация поступает экипажу ДПС, находящемуся на маршруте патрулирования, который может остановить нарушителя», — пояснили в Госавтоинспекции.

Так, 19 марта на участке федеральной трассы в Калманском районе выявили три нарушения.

В ГИБДД отметили, что регулярное проведение профилактических мероприятий «оказывает существенное влияние на дисциплинированное поведение водителей».

Ранее на сибирских трассах установили камеры, которые будут следить за камерами.

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