За что боролось Совинформбюро, отправляя листовки немцам

24 июня 1941 года на территории Советского Союза появилось информационное ведомство. Оно не просто доносило информацию, а влияло на умы в СССР и за его пределами. Зачем Совинформбюро обращалось к немцам и помогло ли это — расскажет altapress.ru.

Совинформбюро, или сокращенно СИБ, создали спустя два дня после начала Великой Отечественной войны — постановлением от 24 июня 1941 года «О создании и задачах Советского информационного бюро», сообщают РИА Новости.

Ведомство работало в печати и радио. Оно должно было освещать не только внутреннюю жизнь Союза, но и ход международных событий.

Большую роль отводили освещению военных действий на фронтах и составлению военных сводок. А также пропаганде и борьбе с контрпропагандой.

Власти понимали, что необходимо давать информацию об обстановке на всех фронтах, давать людям уверенность в своих силах. Мотивировать.

Структура ведомства

В Совинформбюро действовали несколько отделов: военный, международный и литературный. Первый занимался освещением событий с фронта, второй работал с читателями и слушателями из-за границы, а третий производил на свет новеллы, повести и рассказы. В первое время по каждому направлению работало около 8 человек.

Спустя год, в 1942 году, к ним добавились отделы внутренней жизни, печати и контрпропаганды. Последний ставил перед собой одну из самых трудно выполнимых задач — борьбу с немецкой идеологией.

Авторский состав СИБ включал около 80 человек. Среди них — известные советские писатели, журналисты, общественные деятели и собственные корреспонденты.

Внутри ведомства образовалась литературная группа, в которую входили такие деятели, как Илья Эренбург, Борис Полевой, Константин Симонов, Константин Федин, Вера Инбер, Валентин Катаев, Евгений Петров, Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев и многие другие.

Советские граждане ассоциировали Совинформбюро с Юрием Левитаном, пишет RT.com. Именно его голос звучал изо всех радиоприемников СССР. Он стал главным диктором войны.

Обращения к немцам

Сотрудники СИБа и Главного политуправления Красной армии разрабатывали специальные листовки для немецких солдат, пишет «Живая История».

Генералы неприятеля взращивали в своих солдатах превосходство и презрение ко всему русскому. Их не учили думать, учили только слушать и запоминать. Перед Советским информационным бюро стояла задача переломить это отношение.

Илья Эренбург,

русский писатель:

Немцы получают нехитрое воспитание. Им стараются представить русских, как дикарей. Германское радио недавно передавало выступление некоего Зондервана, «офицера пропаганды нидерландского легиона». Этот «профессор» заявил следующее: «Среди русских на фронте часто наблюдаются случаи людоедства. Как-то мы увидели двух советских полковников, которые доедали своего ординарца». По этому можно судить об умственном развитии гитлеровцев. Немцы до того оглупели, что им всерьез рассказывают, как русские полковники сидят и кушают ординарца. И немцы не смеются…

С этим и приходилось работать. Листовки сбрасывали с самолетов над Германией. Эренбург также писал, что на противника в основном не действовали тексты, они помогали тем, кто уже столкнулся с невероятной жестокостью солдат немецкой армии. Но случаи, когда в ряды Красной Армии сбегали с теми самыми листовками, вселяли надежду. Работа совинформбюро все-таки принесла свои плоды.

Листовки для сброса над территорией Германии МАММ/МДФ/russfoto Солдат загружает листовки для сброса над Германией МАММ/МДФ/russfoto Солдаты загружают листовки для сброса над Германией МАММ/МДФ/russfoto

Победа случилась благодаря усилиям народа: в бою и в тылу. Но не без помощи советских журналистов и писателей.

Последняя сводка

До самых последних дней войны ведомство публиковало свои сводки. Прекратили только тогда, когда стало известно о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Последняя вышла 15 мая 1945 года. В ней Юрий Левитан сообщил об окончании приема пленных немецких солдат на всех фронтах. В ходе Второй мировой войны сообщений от совинформбюро прозвучало больше двух тысяч.

Совинформбюро в мирное время

В послевоенный период ведомство передали на попечение Совета Министров СССР. Штат СИБа увеличили. Теперь орган занимался в основном освещением внутренней и внешней политики Союза. 5 января 1961 года Советское информационное бюро переформировали в Агентство печати «Новости».