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10 февраля -16°C
Жизнь

За два дня в Алтайском крае произошло более 80 аварий, ГИБДД обращается к водителям

С начала недели, с 8 февраля, в Алтайском крае произошло уже 83 ДТП, в которых погибли два человека и 15 получили травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Водителей предупреждают о правилах безопасности на дороге в непогоду.

ДТП с бетономешалкой в Барнауле.
ДТП с бетономешалкой в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

В крае местами ожидается снег и метели, изморозь, на дорогах сильная гололедица, ветер может усиливаться до 18 м/с.

В условиях ограниченной видимости и гололеда автомобилистам следует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений, а руководствоваться погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Пешеходам также нужно быть максимально бдительными: при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, использовать световозвращающие элементы на одежде.

При возникновении ЧП на дороге можно обратиться по следующим телефонам:

  • 8 (3852) 507−512 КГКУ «Алтайавтодор»,
  • 8 (3852) 631−459 ФКУ Упрдор «Алтай»,
  • 8 (3852) 202−610 Дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края,
  • 8 (3852) 246−787 КГБУЗ «Краевой центр медицины и катастроф» Алтайского края,
  • 8 (3852) 393−586 Дежурный УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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