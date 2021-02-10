За два дня в Алтайском крае произошло более 80 аварий, ГИБДД обращается к водителям

В крае местами ожидается снег и метели, изморозь, на дорогах сильная гололедица, ветер может усиливаться до 18 м/с.
В условиях ограниченной видимости и гололеда автомобилистам следует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений, а руководствоваться погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры.
Пешеходам также нужно быть максимально бдительными: при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, использовать световозвращающие элементы на одежде.
При возникновении ЧП на дороге можно обратиться по следующим телефонам:
- 8 (3852) 507−512 КГКУ «Алтайавтодор»,
- 8 (3852) 631−459 ФКУ Упрдор «Алтай»,
- 8 (3852) 202−610 Дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края,
- 8 (3852) 246−787 КГБУЗ «Краевой центр медицины и катастроф» Алтайского края,
- 8 (3852) 393−586 Дежурный УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.