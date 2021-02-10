За два дня в Алтайском крае произошло более 80 аварий, ГИБДД обращается к водителям

С начала недели, с 8 февраля, в Алтайском крае произошло уже 83 ДТП, в которых погибли два человека и 15 получили травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Водителей предупреждают о правилах безопасности на дороге в непогоду.

В крае местами ожидается снег и метели, изморозь, на дорогах сильная гололедица, ветер может усиливаться до 18 м/с.

В условиях ограниченной видимости и гололеда автомобилистам следует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений, а руководствоваться погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры.

Метель , ГИБДД. 22.мвд.рф

Пешеходам также нужно быть максимально бдительными: при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, использовать световозвращающие элементы на одежде.

При возникновении ЧП на дороге можно обратиться по следующим телефонам: