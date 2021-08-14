За две недели до школы ковид на Алтае заразил на 48% больше детей, чем в середине лета

В Алтайском крае, по данным на 14 августа, зарегистрировали 277 новых случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В июле за две недели — с 1 числа по 14-е — в Алтайском крае ковидом заразились 204 ребенка. В августе за этот же период — с 1 числа по 14-е — зарегистрировали 302 случая. То есть, на 98 больше (рост на 48%)

На 14 августа всего в крае инфицированных — 65 946 (в том числе 4 529 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 50 846 пациентов, из них за прошедшие сутки — 151.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 854 человека.

«Кроме этого, 482 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 48 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 545 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ — 337. Резервных коек: 4686 — 2854 — 482 = 1350», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 799, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 220.

За весь период наблюдений скончались 4 285 человек: из них 25 — за прошедшие сутки (22 из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 225 человек (по иным причинам — 1 060).

На коронавирус обследовали 1 867 593 жителей края. Прививается 554 107 человек: получили первую вакцину — 119 579, полностью вакцинированы — 433 821.

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