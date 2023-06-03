3 июня
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Жизнь

За грибами и не только. Алтайские грибники похвастались трофеями с тихой охоты

Алтайские грибники запаслись сморчками и теперь терпеливо ждут, когда пойдут остальные грибы. А пока наслаждаются ярким цветением пионов и ирисов и готовят ведра к землянике. Фотографии опубликовало сообщество "Грибы и грибники Алтайского края".

Трофеи грибников
Трофеи грибников
Д.С.Кузьмин. Грибы и грибники Алтайского края

Алтайские грибники уже готовятся к летнему сезону - моют ведра и точат ножи.

Подготовка к грибному сезону
Подготовка к грибному сезону
Грибы и грибники Алтайского края

Уже зацвела первая земляника. Через две недели можно будет собирать урожай.

Цветущая земляника
Цветущая земляника
Грибы и грибники Алтайского края

В начале июня начали бурно цвести пионы уклоняющиеся, который еще называют Марьин корень. Он растет в негустых лесах, по их опушкам, на высокотравных и таежных лугах.

Трофеи грибников
Трофеи грибников
Д.С.Кузьмин. Грибы и грибники Алтайского края
Трофеи грибников
Трофеи грибников
Д.С.Кузьмин. Грибы и грибники Алтайского края
Трофеи грибников
Трофеи грибников
Д.С.Кузьмин. Грибы и грибники Алтайского края

Помимо грибов в Алтайском крае собирают папоротник, черенки крупных листьев лопуха, стебли медуницы. С началом лета распустились красивые яркие цветы.

В середине мая грибники в регионе собирали сморчки и сморчковые шапочки пакетами, ведрами и тазиками.

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