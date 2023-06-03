За грибами и не только. Алтайские грибники похвастались трофеями с тихой охоты

Алтайские грибники запаслись сморчками и теперь терпеливо ждут, когда пойдут остальные грибы. А пока наслаждаются ярким цветением пионов и ирисов и готовят ведра к землянике. Фотографии опубликовало сообщество "Грибы и грибники Алтайского края".
Трофеи грибников
Д.С.Кузьмин. Грибы и грибники Алтайского края
Алтайские грибники уже готовятся к летнему сезону - моют ведра и точат ножи.
Подготовка к грибному сезону
Грибы и грибники Алтайского края
Уже зацвела первая земляника. Через две недели можно будет собирать урожай.
Цветущая земляника
Грибы и грибники Алтайского края
В начале июня начали бурно цвести пионы уклоняющиеся, который еще называют Марьин корень. Он растет в негустых лесах, по их опушкам, на высокотравных и таежных лугах.
Трофеи грибников
Д.С.Кузьмин. Грибы и грибники Алтайского края
Трофеи грибников
Д.С.Кузьмин. Грибы и грибники Алтайского края
Трофеи грибников
Д.С.Кузьмин. Грибы и грибники Алтайского края
Помимо грибов в Алтайском крае собирают папоротник, черенки крупных листьев лопуха, стебли медуницы. С началом лета распустились красивые яркие цветы.
В середине мая грибники в регионе собирали сморчки и сморчковые шапочки пакетами, ведрами и тазиками.