За краснокнижный улов заплатит штраф рыбак в Алтайском крае

Мужчина сплавлялся на лодке и использовал запрещенную законом плавную сеть из лески.
Всего он выловил 16 рыб, из которых три — таймень, занесенный в Красную книгу РФ как редкий вид.
Незаконным уловом житель района причинил государству ущерб более чем на 107 тыс. рублей.
В суде рыболов признал вину и добровольно возместил ущерб. Дело закрыли за деятельным раскаянием.
Выловленную рыбу и инструменты лова уничтожили. Лодку с мотором — средство преступления — конфисковали в пользу государства.
Ранее огромная рыба пробила дыру в двигателе лодки.