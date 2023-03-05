5 марта
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Жизнь

За краснокнижный улов заплатит штраф рыбак в Алтайском крае

Полицейские поймали рыбака из Красногорского района с поличным на берегу р. Бии, сообщает управление юстиции Алтайского края.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Мужчина сплавлялся на лодке и использовал запрещенную законом плавную сеть из лески.

Всего он выловил 16 рыб, из которых три — таймень, занесенный в Красную книгу РФ как редкий вид.

Незаконным уловом житель района причинил государству ущерб более чем на 107 тыс. рублей.

В суде рыболов признал вину и добровольно возместил ущерб. Дело закрыли за деятельным раскаянием.

Выловленную рыбу и инструменты лова уничтожили. Лодку с мотором — средство преступления — конфисковали в пользу государства.

Ранее огромная рыба пробила дыру в двигателе лодки.

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