За краснокнижный улов заплатит штраф рыбак в Алтайском крае

Полицейские поймали рыбака из Красногорского района с поличным на берегу р. Бии, сообщает управление юстиции Алтайского края.

Мужчина сплавлялся на лодке и использовал запрещенную законом плавную сеть из лески.

Всего он выловил 16 рыб, из которых три — таймень, занесенный в Красную книгу РФ как редкий вид.

Незаконным уловом житель района причинил государству ущерб более чем на 107 тыс. рублей.

В суде рыболов признал вину и добровольно возместил ущерб. Дело закрыли за деятельным раскаянием.

Выловленную рыбу и инструменты лова уничтожили. Лодку с мотором — средство преступления — конфисковали в пользу государства.

Ранее огромная рыба пробила дыру в двигателе лодки.