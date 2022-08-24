За мошенничество с соцвыплатами на детей пойдет под суд россиянин

Следователи завершили расследовать уголовное дело против жителя Новокузнецка. Его обвиняют в мошенничестве при получении выплат на детей и на коммунальные услуги, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Как считают работники следствия, 37-летний подозреваемый оформил в управлении соцзащиты населения пособия на трех малолетних детей, а также субсидии на коммунальные услуги. При этом мужчина предоставил в госорган сведения только о доходах с основного места работы, умолчав о прибыли, которую он получает от своего бизнеса.

По оценкам, за год обвиняемый незаконно получил около 316 тыс. рублей.

Нарушение закона выявили во время прокурорской проверки исполнения нацпроекта «Демография». Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием.

В счет нанесенного обвиняемым ущерба, приставы арестовали его автомобиль стоимостью 750 тыс. рублей. Также против него возбудили уголовное дело по ст. ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Ему грозит до шести лет колонии.

Ранее мошенники попались на удочку хитрого 95-летнего красноярца и оказались в засаде полицейских.