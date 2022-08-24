24 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

За мошенничество с соцвыплатами на детей пойдет под суд россиянин

Следователи завершили расследовать уголовное дело против жителя Новокузнецка. Его обвиняют в мошенничестве при получении выплат на детей и на коммунальные услуги, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

Как считают работники следствия, 37-летний подозреваемый оформил в управлении соцзащиты населения пособия на трех малолетних детей, а также субсидии на коммунальные услуги. При этом мужчина предоставил в госорган сведения только о доходах с основного места работы, умолчав о прибыли, которую он получает от своего бизнеса.

По оценкам, за год обвиняемый незаконно получил около 316 тыс. рублей.

Нарушение закона выявили во время прокурорской проверки исполнения нацпроекта «Демография». Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием.

В счет нанесенного обвиняемым ущерба, приставы арестовали его автомобиль стоимостью 750 тыс. рублей. Также против него возбудили уголовное дело по ст. ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Ему грозит до шести лет колонии.

Ранее мошенники попались на удочку хитрого 95-летнего красноярца и оказались в засаде полицейских.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость