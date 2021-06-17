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Жизнь

Как отдыхают барнаульцы знойным летом, когда надоела городская суета. Фоторепортаж

Если наскучил аромат раскаленного асфальта, пора задуматься об отдыхе на природе. Барнаульцы так и поступают — держат курс за город, на пляжи и базы отдыха. Для тех, кто еще не определился, куда можно выбраться на выходные, Altapress.ru приготовил подробный фоторепортаж.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Анна Зайкова. Altapress.ru.

Водичка, караси и массаж в шоколаде

Первое, что приходит барнаульцу на ум, когда на улице жара — городской пляж. Некоторые там и разместились, при том что купальный сезон еще не открыт и вода не прогрелась. Зато вход бесплатный, работает небольшое кафе, есть кабинки для переодевания и рукотворный «лягушатник» для детей. Территория пока не до конца обустроена — местами встречаются коренья и ветки, пластиковые бутылки и брезент самых различных масштабов.

Адрес: Правобережный тракт, 10.

Второй такой пляж — через дорогу от «Леруа Мерлен», его открыли любители нырять в запрещенных местах. Впрочем «красный знак» обложили полотенцами и бутылками, а напротив установили палатку с прохладительными напитками и мороженым. Цены лояльные: напитки стоят всего 40−50 рублей, мороженое — 50−100 руб.

Тут же собрались дальнобойщики и любители горячих купатов и шашлыка, оставляя после себя характерные пепелища. Несколько автомобилистов привезли на пляж лодки и гидроциклы.

Прокатиться по городской акватории также можно, стартуя из базы отдыха «Заречье». Но арендовать судно нельзя, поэтому постояльцы привозят лодки и катера с собой. Оплатить придется только аренду за парковочное место. К сожалению, на ресепшене сумму не обозначили.

Зато живописные виды из окон отеля и расслабляющий СПА-уход получить можно. Самая дорогая процедура в прайсе (массаж) стоит 9 тыс. рублей. Ценник на аренду номера начинается от 6 500 рублей.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Анна Зайкова. Altapress.ru.

Адрес: Правобережный тракт, 18.

Арендовать каяк или sub-борд можно в спортивном комплексе «Первый». Средний ценник: 2 000 руб./сутки.

Адрес: Водников, 1е.

Для любителей посудачить в тишине и покое подойдет «Оазис» в Санниково. По словам посетителей, «рыбы здесь немерено». Место расположено на Правобережном тракте в получасе езды от Барнаула. Въезд платный — 400 рублей за сутки. Сотрудник предупредил, что купаться там не очень удобно, хотя есть пара песчаных пляжей — водоем глубокий, практически сразу 4 м глубины.

Кроме того, территория не так давно была подтоплена и берега еще не просохли до конца.

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