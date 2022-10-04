За передержку питомцев мобилизованных приютам могут платить

Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил платить приютам за содержание животных мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости .

Так как некоторые питомцы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, оказались без присмотра, их сдают на передержку в приюты, зоогостиницы, волонтерские организации. Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил региональным властям выделять на это средства.

Депутат заверил, что подобную практику уже ввели в нескольких регионах.