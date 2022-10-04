4 октября
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Жизнь

За передержку питомцев мобилизованных приютам могут платить

Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил платить приютам за содержание животных мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости.

Собака. Приют для животных.
Собака. Приют для животных.
pixabay.com.

Так как некоторые питомцы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, оказались без присмотра, их сдают на передержку в приюты, зоогостиницы, волонтерские организации. Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил региональным властям выделять на это средства.

Депутат заверил, что подобную практику уже ввели в нескольких регионах.

«Мы работаем с региональными властями для того, чтобы таким организациям, кто занимается помощью, оказывалась финансовая поддержка — выделялись корма, им помогали все это организовать, чтобы это была не волонтерская инициатива», — заявил Бурматов агентству.

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