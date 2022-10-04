Жителям Алтайского края рассказали, как защититься от расплодившихся медведей

Сейчас проводятся меры по регулированию численности животных.
«Необходимо соблюдать максимальную осмотрительность и осторожность в лесу. Если встреча с хищником все же произошла, охотоведы советуют не приближаться к животному, осторожно покинуть это место, обойдя его стороной. Убегать нельзя, так как у зверя срабатывает инстинкт догнать жертву. Движения должны быть плавными, не стоит поворачиваться к медведю спиной, шуметь и громко говорить», — предупреждают в минприроды края.
При появлении зверя в населенном пункте необходимо незамедлительно сообщить в местную администрацию, полицию, а также на федеральную горячую линию лесного и охотничьего надзора 8−800−100−94−00 (по всей России) или на региональные номера: (3852) 27−16−04, 27−16−05.
Ранее в Косихинском районе заприметили бурого медведя, который приблизился к людям.