Жителям Алтайского края рассказали, как защититься от расплодившихся медведей

Сейчас проводятся меры по регулированию численности животных.

«Необходимо соблюдать максимальную осмотрительность и осторожность в лесу. Если встреча с хищником все же произошла, охотоведы советуют не приближаться к животному, осторожно покинуть это место, обойдя его стороной. Убегать нельзя, так как у зверя срабатывает инстинкт догнать жертву. Движения должны быть плавными, не стоит поворачиваться к медведю спиной, шуметь и громко говорить», — предупреждают в минприроды края.