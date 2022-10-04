4 октября
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Жизнь

Шесть самых экзотических питомцев барнаульского зоопарка

Всемирный день защиты животных празднуют 4 октября. Барнаульский зоопарк появился из уголвка с парой куриц, но вот уже 16 лет его сотрудники оберегают и любят домашних и диких зверей. Altapress.ru вспоминает истории самых необычных обитателей «Лесной сказки».

Макака в барнаульском зоопарке зимой.
Макака в барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова

Зебры

Зебры стали обитателями барнаульского зоопарка сравнительно недавно. Сначала из Красноярска приехал самец Василий. А уже в сентябре 2022-го ему привезли невесту, миниатюрную Зузу. Она прибыла из Нижнего Новгорода.

Зебра Зузу и зебра Вася
Зебра Зузу и зебра Вася
Барнаульский зоопарк

Сначала Зузу жила на карантине в отдельном вольере, но теперь постоянно проводит время с женихом. Возможно, скоро у них будет потомство — ведь барнаульский зоопарк который год отмечает бэби-бумы.

Кенгуру Беннетта

Это не простые кенгуру, а млекопитающие небольшого роста (65−75 см), способные лазать по деревьям. Первое животное приехало в Барнаул в 2012 году из Калининграда. По документам это был мальчик по имени Чак. Но через несколько месяцев оказалось, что у Чака в сумочке сидит маленький кенгуренок!

Так, в зоопарке оказалось два кенгуру: мама-Чаки и сынок-Чак.

Сейчас у Чаки есть партнер по имени Чоки. И у них — новое потомство.

Кенгуренок в &quot;Лесной сказке&quot;.
Кенгуренок в «Лесной сказке».
Зоопарк «Лесная сказка».

Яванские макаки

Недавно яванские макаки Кирюша и Мася стали родителями очаровательного малыша. История этих ребят непростая. Мася появилась в зоопарке в 2015-м, а в январе 2016-го вышла замуж за уже жившего в Барнауле макака Василия. Его забрали из зоомагазина, в котором он просуществовал два года: заказчик отказался покупать животное, а за 100 тыс. рублей никто из горожан приобретать его не хотел.

После такой жизни Вася был очень нервным, часто сам себя кусал и бросался на людей. В итоге он погиб от болевого шока после очередного самовредительства. Мася осталась вдовой.

Но сотрудники зоопарка позаботились о паре для макаки, и теперь, как мы видим, ее жизнь наладилась. Сейчас у пары двое детишек.

Белые тигры

Не менее уникальна история бенгальских белых тигров Маяка и Фифы. У животных большая разница в возрасте. Тигрица, приехавшая из расформированного Демидовского цирка, старше. Поначалу она не воспринимала серьезно молодого самца, и частенько его «прессовала». Отношения не клеились.

Но Маяк со временем возмужал, и Фифа разглядела в нем мужчину.

Белые тигрята в барнаульском зоопарке
Белые тигрята в барнаульском зоопарке
vk.com/zoo22

Недавно у пары родились трое котят. У одного малыша оказались патологии, несовместимые с жизнью, поэтому мать отказалась от него. С остальными детишками сейчас все хорошо.

Сурикаты

Парочка сурикатов из Северска приехала в Барнаул в 2018 году. Они ладили друг с другом и обнимались, но потомства не приносили. И только в этом году у них родились два малыша.

В семье сурикатов родились два малыша. Барнаульский зоопарк.
В семье сурикатов родились два малыша. Барнаульский зоопарк.
кадр из видео.

Кстати, у сурикатов царит матриархат. Самка может быть крупнее самца и доминирует.

Куры

Да, это экзотика! Совсем недавно, в августе, в барнаульском зоопарке появились курочки редкой китайской породы Ухейилюй. «Угольная» птица почти исчезла с лица Земли в конце ХХ века.

Однако удача улыбнулась ученым: они нашли двух куриц и одного петуха ухейилюй в деревеньке в Южной части КНР. С тех пор началось восстановление удивительной породы в зоопарках. И два ее экземпляра теперь живут на алтайской земле.

Ухейилюй в &quot;Лесной сказке&quot;.
Ухейилюй в «Лесной сказке».
Зоопарк «Лесная сказка».

Кстати, в Барнаул уже приехали другие новые обитатели: корова Хайленда Маруся и полярная волчица Альба.

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