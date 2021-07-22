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Жизнь

За пытки ребенка утюгом сибиряку с фамилией Зверев грозит до 7 лет лишения свободы

В Кемеровской области судят мужчину по делу об истязании 11-летнего пасынка, у которого при помощи утюга выпытывали информацию о местонахождении матери, сообщает nk-tv.com.

Утюг.
Утюг.
Открытые источники в интернете (СС0)

Инцидент произошел ночью 6 апреля в селе Новокузнецкого района — пьяный отчим Станислав Зверев решил наказать сына сожительницы.

«Поводом для пыток стало отсутствие в доме матери ребенка. Садист принес утюг в комнату, где спал мальчик, подключил к розетке и стал прижигать раскаленную поверхность к рукам и ногам пасынка. Ребенок вырвался и убежал на первый этаж дома, но и там мучитель продолжил истязания», — отмечает издание.

Мальчик несколько дней не посещал школу. Педагоги обратились в полицию, поскольку семья состояла на профилактическом учете.

Инспекторы ПДН пришли к школьнику домой, где и обнаружили многочисленные ожоги на теле. Ребенка госпитализировали в больницу.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

33-летнего Зверева задержали и отправили под стражу. Вину он признал в полном объеме, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Также провели проверку в отношении матери ребенка — женщина знала об издевательствах над сыном, но не хотела мешать сожителю.

«Выяснилось, что мать мальчика была лишена родительских прав в отношении двух других своих детей. На протяжении двух лет семья состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел», — пишет издание.

Ранее в Кузбассе осудили сожителей, которые жестоко избивали девочку, причем мать объяснила насилие отсутствием материнских чувств.

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