13 июня
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Жизнь

За продажу картофеля начали штрафовать

Новые меры касаются не только выращивания запрещенных растений, но и традиционных культур. Выращивание картофеля с целью его продажи теперь подлежит штрафу до 500 рублей, сообщает NCRIM.RU

Картофель.
Картофель.
freepik.com/tonodiaz

Теперь, чтобы продавать картофель, семена должны приобретаться в специализированных магазинах. Если дачник продает овощи без регистрации индивидуального предпринимателя, им грозит штраф от 500 до 2000 рублей, согласно статье 10.12 КоАП РФ.

Нельзя не упомянуть уголовную ответственность за выращивание растений с наркотическими веществами, таких как конопля и мак. Это может повлечь тюремное заключение до двух лет, а для объемных плантаций — до восьми лет.

Ранее сообщалось, как бороться с сорняками.

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