28 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

За пьяную езду на самокате предложили штрафовать на 30 тыс. рублей

Езда на электросамокате или велосипеде в пьяном виде может грозить штрафом до 30 тыс. рублей, сообщают "Известия".

Прокат электросамокатов.
Прокат электросамокатов.
Altapress.ru

В первоначальной версии документа предполагался штраф в размере 10 тыс. рублей.

Однако теперь нарушителей будут штрафовать так же как за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент за превышение скорости от 5 до 10 км/ч гонщик может заплатить штраф от 500 до 800 рублей, от 10 до 15 км/ч — от 2 до 2,5 тыс. рублей.

А от 4 до 5 тыс. рублей грозит за превышение скорости на более чем 20 км/ч. Ранее за такое превышение наказания не было установлено.

Ранее водителей электросамокатов начали штрафовать за нарушение ПДД.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость