14 июня
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Автоновости

Самокатчики будут платить штрафы за неправильную парковку в Барнауле

В Барнауле ужесточили требования к электросамокатам, сообщают "Вести Алтай".

Прокат электросамокатов.
Прокат электросамокатов.
Altapress.ru

Самокаты теперь запрещено парковать на газонах, клубах, около мемориалов и в скверах. Также запрет коснулся велодорожек и пешеходных переходов.

На тротуаре оставлять транспортное средство можно только при одном условии — если остаточная ширина дороги составляет не менее 2,25 метров.

За нарушение правил граждане будут платить штрафы от 500 до 3 тыс. рублей, а юрлица — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. В мэрии добавили, что жалоб на припаркованные самокаты стало меньше.

Ранее неизвестный водрузил электросамокаты прямо в урну для мусора в Барнауле.

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