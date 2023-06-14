Самокатчики будут платить штрафы за неправильную парковку в Барнауле

Самокаты теперь запрещено парковать на газонах, клубах, около мемориалов и в скверах. Также запрет коснулся велодорожек и пешеходных переходов.

На тротуаре оставлять транспортное средство можно только при одном условии — если остаточная ширина дороги составляет не менее 2,25 метров.

За нарушение правил граждане будут платить штрафы от 500 до 3 тыс. рублей, а юрлица — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. В мэрии добавили, что жалоб на припаркованные самокаты стало меньше.

Ранее неизвестный водрузил электросамокаты прямо в урну для мусора в Барнауле.