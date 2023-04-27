27 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

За розы на даче можно получить реальный срок или штраф 300 тыс. рублей

Как правило, у дачников в саду много разной зелени, цветов.

Розы. Роса
Розы. Роса
СС0

Однако крупный штраф — 300 тыс. рублей — можно получить за розы. Или лишиться свободы на срок до двух лет.

Такие меры предусмотрены для любителей гавайской розы. И наказать могут даже за один куст.

Гавайская роза содержит вещества, оказывающие психотропное и наркотическое воздействие, пишет sportkp.ru.

Ранее дачников предупредили о штрафах за мойку автомобиля. Также вступили в силу изменения в правилах противопожарного режима в РФ. Они разрешат жарить шашлыки ближе к дачному дому и запретят ставить решетки на окнах подвалов.

Раньше жарить шашлыки разрешали как минимум в 20 м от дачи. А жечь костры — в 50 м.

Теперь нельзя ставить глухие решетки на окнах подвалов и так называемых приямках у окон подвалов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость