За сутки на Алтае ковидом заразилось в 9 раз больше, чем излечилось. В госпитали форсированно завозят койки

В Алтайском крае, по данным на 19 июня, зарегистрировали 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и восемь смертей, сообщает региональный оперштаб.

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 878, число тяжелобольных — со 142 до 265. За последние сутки число тяжелобольных выросло на 16, число зараженных в госпиталях — на 41 (151 за трое суток), к ИВЛ подключили еще 9 человек, а коечный фонд увеличили на 120 кроватей (310 за трое суток). Количество новых зараженных за сутки выросло на семь — с 83 до 90.

На 19 июня всего в крае инфицированных — 52 862 (в том числе 3 563 ребенка до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 132 пациента, из них за прошедшие сутки — 10.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 878 человек.

«Кроме этого, 192 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 8 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 202 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Вакцина. CC0

«Развернуто 1432 койки, к кислороду имеют подключение 1377, с ИВЛ — 169. Резервных коек: 1432 — 878 — 192 = 362», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 265, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 113.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 344 человек: из них 8 — за прошедшие сутки (7 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 383 человека (по иным причинам смерти — 961).

На коронавирусную инфекцию обследовали 1 529 818 человек. На 19 июня в регионе прививается 288 022 человека: 47 721 — получили первую прививку, 240 301 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее в Алтайском крае обсудили возможность введения обязательной вакцинации от ковида.