За сутки на Алтае ковидом заразилось в 9 раз больше, чем излечилось. В госпитали форсированно завозят койки

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 878, число тяжелобольных — со 142 до 265. За последние сутки число тяжелобольных выросло на 16, число зараженных в госпиталях — на 41 (151 за трое суток), к ИВЛ подключили еще 9 человек, а коечный фонд увеличили на 120 кроватей (310 за трое суток). Количество новых зараженных за сутки выросло на семь — с 83 до 90.
На 19 июня всего в крае инфицированных — 52 862 (в том числе 3 563 ребенка до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 132 пациента, из них за прошедшие сутки — 10.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 878 человек.
«Кроме этого, 192 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 8 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 202 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
«Развернуто 1432 койки, к кислороду имеют подключение 1377, с ИВЛ — 169. Резервных коек: 1432 — 878 — 192 = 362», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 265, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 113.
За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 344 человек: из них 8 — за прошедшие сутки (7 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 383 человека (по иным причинам смерти — 961).
На коронавирусную инфекцию обследовали 1 529 818 человек. На 19 июня в регионе прививается 288 022 человека: 47 721 — получили первую прививку, 240 301 — получили две прививки (полностью вакцинированы).
Ранее в Алтайском крае обсудили возможность введения обязательной вакцинации от ковида.
Из новых 90 заболевших по данным на 19 июня: Барнаул — 37, Бийск — 15, Яровое — 10, Алтайский район — 5, Камень-на-Оби — 4, Рубцовск и Тальменский район — по 3, Благовещенский, Павловский и Суетский районы — по 2, Новоалтайск, Бийский, Егорьевский, Кулундинский, Ребрихинский, Солтонский и Троицкий районы — по 1.