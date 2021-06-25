За сутки на Алтае максимально выросло число тяжелобольных с ковидом, а выздоровел лишь один

В Алтайском крае, по данным на 25 июня, зарегистрировали 142 новых случая заболевания коронавирусом и 6 смертей, и лишь один пациент выздоровел, сообщает региональный оперштаб.

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 1409, число тяжелобольных — со 142 до 367. За последние сутки число тяжелобольных выросло максимально — на 67, число зараженных в госпиталях — на 110, а число коек увеличили на 335.

На 25 июня всего в крае инфицированных — 53 560 (в том числе 3 612 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 148 пациентов, из них за прошедшие сутки — 1.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 409 человек.

«Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 261 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. unsplash.com

«Развернуто 2147 коек, к кислороду имеют подключение 1930, с ИВЛ — 202. Резервных коек: 2147 — 1409 — 339 = 399», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 367, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 126.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 390 человек: из них 6 — за прошедшие сутки (5 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 417 человек (по иным причинам смерти — 973).

На коронавирусную инфекцию обследовали 1 550 300 человека.

Ранее алтайский минздрав объяснил очереди на прививку от коронавируса и нехватку вакцины.