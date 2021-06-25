За сутки на Алтае максимально выросло число тяжелобольных с ковидом, а выздоровел лишь один

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 1409, число тяжелобольных — со 142 до 367. За последние сутки число тяжелобольных выросло максимально — на 67, число зараженных в госпиталях — на 110, а число коек увеличили на 335.
На 25 июня всего в крае инфицированных — 53 560 (в том числе 3 612 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 148 пациентов, из них за прошедшие сутки — 1.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 409 человек.
«Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 261 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
«Развернуто 2147 коек, к кислороду имеют подключение 1930, с ИВЛ — 202. Резервных коек: 2147 — 1409 — 339 = 399», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 367, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 126.
За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 390 человек: из них 6 — за прошедшие сутки (5 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 417 человек (по иным причинам смерти — 973).
На коронавирусную инфекцию обследовали 1 550 300 человека.
Ранее алтайский минздрав объяснил очереди на прививку от коронавируса и нехватку вакцины.
Из новых 142 заболевших по данным на 25 июня: Барнаул — 69, Бийск — 14, Рубцовск — 6, Камень-на-Оби и Алтайский район — по 5, Заринск, Славгород, Локтевский район — по 4, Новоалтайск, Ключевской, Волчихинский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский и Шелаболихинский район — по 3, Косихинский, Кулундинский, Чарышский районы — по 2, Зональный, Павловский, Тальменский и Целинный районы — по 1.