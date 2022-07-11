Забег на карачках и пенное безумие. Как в Барнауле отметили День семьи, любви и верности

Добеги или доползи, если сможешь
10 июля в ТРЦ «Пионер» прошел забег младенцев.
Принять участие в соревновании смогли все спортсмены от 0 лет. Опыт хождения — не важен. Главное — добраться до финиша любым доступным способом.
Юные бегуны также должны были пройти дистанцию с препятствиями — например, в виде разноцветной трубы.
Болельщики и тренеры (они же родители) прилагали все усилия, чтобы маленькие легкоатлеты преодолели маршрут. В ход шли подманивания погремушками и сладостями, уговоры и обещания больше никогда не отправлять в садик.
Победители получили призы от спонсоров, а крошечные чемпионы — свои первые медали и кубки.
Мокрое веселье
10 июля в «Солнечном Ветре» устроили пенное шоу.
Огромные волны пены разбрызгали на детвору с помощью огромной пушки.
День семьи, любви и верности в парке отмечали целых три дня подряд.
В «Солнечном ветре» выступили местные коллективы, прошли разнообразные мастер-классы и конкурсы.
А в парке «Лесная сказка» в честь праздника устроили чемпионат по переносу жен — фоторепортаж altapress.ru с этого события можно посмотреть здесь.