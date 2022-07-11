11 июля
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Жизнь

Забег на карачках и пенное безумие. Как в Барнауле отметили День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечали День семьи, любви и верности. В Барнауле праздник отмечали все выходные. Так, в городе прошли два милых и забавных события — забег младенцев и пенное шоу.

Пенное шоу в парке "Солнечный ветер"
Пенное шоу в парке "Солнечный ветер"
Дмитрий Лямзин

Добеги или доползи, если сможешь

10 июля в ТРЦ «Пионер» прошел забег младенцев.

Принять участие в соревновании смогли все спортсмены от 0 лет. Опыт хождения — не важен. Главное — добраться до финиша любым доступным способом.

Юные бегуны также должны были пройти дистанцию с препятствиями — например, в виде разноцветной трубы.

Болельщики и тренеры (они же родители) прилагали все усилия, чтобы маленькие легкоатлеты преодолели маршрут. В ход шли подманивания погремушками и сладостями, уговоры и обещания больше никогда не отправлять в садик.

Забег младенцев в &quot;Пионере&quot;
Забег младенцев в «Пионере»
Дмитрий Лямзин
Забег младенцев в &quot;Пионере&quot;
Забег младенцев в «Пионере»
Дмитрий Лямзин
Забег младенцев в &quot;Пионере&quot;
Забег младенцев в «Пионере»
Дмитрий Лямзин
Забег младенцев в &quot;Пионере&quot;
Забег младенцев в «Пионере»
Дмитрий Лямзин
Забег младенцев в &quot;Пионере&quot;
Забег младенцев в «Пионере»
Дмитрий Лямзин
Забег младенцев в &quot;Пионере&quot;
Забег младенцев в «Пионере»
Дмитрий Лямзин
Забег младенцев в &quot;Пионере&quot;
Забег младенцев в «Пионере»
Дмитрий Лямзин
Забег младенцев в &quot;Пионере&quot;
Забег младенцев в «Пионере»
Дмитрий Лямзин
Забег младенцев в &quot;Пионере&quot;
Забег младенцев в «Пионере»
Дмитрий Лямзин
Забег младенцев в &quot;Пионере&quot;
Забег младенцев в «Пионере»
Дмитрий Лямзин

Победители получили призы от спонсоров, а крошечные чемпионы — свои первые медали и кубки.

Мокрое веселье

10 июля в «Солнечном Ветре» устроили пенное шоу.

Огромные волны пены разбрызгали на детвору с помощью огромной пушки.

День семьи, любви и верности в парке отмечали целых три дня подряд.

В «Солнечном ветре» выступили местные коллективы, прошли разнообразные мастер-классы и конкурсы.

А в парке «Лесная сказка» в честь праздника устроили чемпионат по переносу жен — фоторепортаж altapress.ru с этого события можно посмотреть здесь.

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