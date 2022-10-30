30 октября
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Жизнь

Заблокировать счета уехавшим артистам предложила Мария Бутина

Депутат Госдумы и уроженка Алтайского края Мария Бутина предложила в прямом эфире НТВ заблокировать счета артистам, уехавшим из России.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
пресс-служба Общественной палаты РФ / oprf.ru

Мария Бутина считает справедливым отказать в финансировании звездам, которые покинули Россию.

«Если они захотят вернуться — их право, но при этом зарабатывать за государственный счет они не могут. На мой взгляд, это просто аморально», — высказалась она.

Депутат отметила, что уехавшие артисты могут зарабатывать не только на концертах, но и за счет аренды квартир. Тем самым они «перекачивают» деньги из своей страны в чужую.

Чтобы это предотвратить, им следует «заблокировать счета, и все».

При этом Бутина уточнила, что это только ее мнение, и продвигать инициативу она не собирается.

Ранее Мария Бутина обратилась к губернатору Томенко из-за уничтожения аллеи в Барнауле.

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