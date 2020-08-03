Заболеваемость снижается. В Алтайском крае ждут вакцину от коронавируса и думают об ослаблении ограничений

Как сообщили 3 августа замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, на текущей неделе в регионе будет рассматриваться вопрос о переходе ко второму этапу снятия ограничений.
Что касается вопроса открытия фитнес-центров, о чем в обращении к региональным властям просили представители бизнес-сообщества, то по словам Калининой, это возможно на третьем этапе снятия ковидных ограничений.
Также Ульяна Калинина рассказала, что сейчас в Алтайском крае готовятся к вакцинации населения от гриппа. Эта кампания, согласно данным Роспотребнадзора, затронет не менее 60% населения региона.
Ожидается, что вакциона от гриппа поступит в Алтайский край в конце августа.
При этом представитель надзорного ведомства высказалась и о вакцине от коронавирусной инфекции, которую в крае надеются получить после того, как в регион прибудут вакцины от гриппа.
Напомним, что в России вакцину от коронавируса разрабатывали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а также в новосибирском научном центре «Вектор».
Первую из них планируют широко применять, начиная с октября. Массовое производство второй вакцины намерены начать в ноябре.
По данным на 3 августа, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 9 433 человека, в том числе 892 ребенка.
С начала пандемии в регионе скончалось 224 человека.