Заболеваемость снижается. В Алтайском крае ждут вакцину от коронавируса и думают об ослаблении ограничений

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Алтайском крае дает основания для того, чтобы задуматься о постепенном снятии ряда ограничений.

Как сообщили 3 августа замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, на текущей неделе в регионе будет рассматриваться вопрос о переходе ко второму этапу снятия ограничений.

Что касается вопроса открытия фитнес-центров, о чем в обращении к региональным властям просили представители бизнес-сообщества, то по словам Калининой, это возможно на третьем этапе снятия ковидных ограничений.

Также Ульяна Калинина рассказала, что сейчас в Алтайском крае готовятся к вакцинации населения от гриппа. Эта кампания, согласно данным Роспотребнадзора, затронет не менее 60% населения региона.

Ожидается, что вакциона от гриппа поступит в Алтайский край в конце августа.

При этом представитель надзорного ведомства высказалась и о вакцине от коронавирусной инфекции, которую в крае надеются получить после того, как в регион прибудут вакцины от гриппа.

Коронавирус. Диагностический центр Алтайского края.

Напомним, что в России вакцину от коронавируса разрабатывали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а также в новосибирском научном центре «Вектор».

Первую из них планируют широко применять, начиная с октября. Массовое производство второй вакцины намерены начать в ноябре.

По данным на 3 августа, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 9 433 человека, в том числе 892 ребенка.

С начала пандемии в регионе скончалось 224 человека.