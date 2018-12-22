Зачатие Пресвятой Богородицы 2018. Что нельзя делать в праздник

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы в 2018 году празднуют 22 декабря. В народе православный праздник называют «Анна Темная», «Анна Зимняя», «День Анны». Рассказываем об истории праздника Зачатие Богородицы, что нельзя делать в этот день и с каким народными традициями и приметами связан праздник.

Зачатие Пресвятой Богородицы: история праздника

Родителей Пресвятой Богородицы звали Иоаким и Анна. Они были праведными людьми, но до глубокой старости не имели детей. Их это огорчало. Бездетность считалась наказанием, пишет РИА Новости. Супруги молились, чтобы Господь послал им ребенка.

Однажды во время большого праздника в Иерусалимском храме священник отказался принять жертву от Иоакима, полагая, что бездетный мужчина недостоин приносить жертву Богу. Иоаким был в горе. Он ушел в пустыню и там сорок дней молился и постился.

Анна узнала об этом и тоже со слезами молилась. Она пообещала рожденное дитя принести в дар Богу.

Супругам явился ангел, который возвестил, что их молитвы услышаны, и у них родится дочь, которую благословит весь человеческий род, пишет «Фома». Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы совершилось в Иерусалиме: здесь впоследствии и родилась Дева Мария.

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Икона XV века. Музей Реклингхаузен , Германия. days.pravoslavie.ru

В чем помогает праведная Анна?

Православные молятся святой праведной Анне о рождении детей, здоровье матери и ребенка при позднем материнстве, об излечении от бесплодия и о всякой семейной нужде. Об этом сообщает pravmir.ru.

Рождественский пост: что можно есть 22 декабря 2018?

В праздник Зачатия Пресвятой Богородицы-2018 постящимся можно есть рыбу.

Зима. Снег. СС0

Что нельзя делать в праздник Зачатие Богородицы?

22 декабря 2018 постящимся нельзя есть яйца , мясные и молочные продукты.

мясные и молочные продукты. Нельзя ругаться , сплетничать , ссориться с окружающими.

сплетничать ссориться с окружающими. Нельзя злоупотреблять алкоголем и участвовать в буйных празднествах ( как и в любой православный праздник).

как и в любой православный праздник). В интернете часто пишут о том , что в православные праздники нельзя работать , убираться и даже шить. Это не так , запрета на работу нет. В праздник Зачатия Пресвятой Богородицы рекомендуется сходить на церковную службу и помолиться.

Церковь. Религия. СС0

Анна Зимняя — 22 декабря 2018: народные приметы и традиции

На Руси 22 декабря беременным женщинам запрещали попадаться на глаза больным людям, разжигать огонь, вязать и вышивать. Предки суеверно считали, что огонь, который разожжет женщина, оставит отметину на теле ребенка, запутавшиеся нитки скрутят пуповину, а люди с увечьями передадут младенцу свои болезни, пишет hollydays.ru.