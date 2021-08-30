Задержали всех похитителей золота, проделавших дыру в стене ТЦ «Лето» в Барнауле

Напомним, в начале июля неизвестные проделали дыру в стене торгового центра и залезли в ювелирный отдел — похитили украшения на 6 млн рублей.
Накануне сообщили о задержании трех молодых людей, однако еще один оставался на свободе.
30 августа стало известно, что полицейские при поддержке спецназа задержали весь квартет похитителей.
«Приняли троих друзей в Омске и одного в Новосибирске. Также смогли частично изъять похищенное, но большую часть задержанные успели продать перекупщикам», — говорится в сообщении.
Задержанным от 23 до 29 лет, все четверо — неоднократно судимые.
«Один — судимый за кражи и изнасилование, другой — за грабеж, наркотики, кражи и угон автомобиля, третий — за грабеж, кражи и разбой, а водителя, на машине которого все скрылись, судили за разбои и кражи», — отмечает Telegram-канал.
Ранее в Новосибирской области депутат украл ненастоящие алмазы, использовав поддельную доверенность.