Задержанный на теплоходе экс-мэр Бердска досрочно выйдет на свободу. Он получил 10 лет и штраф в полмиллиарда

Бывший мэр Бердска Илья Потапов, осужденный за взятку на 10 лет колонии строгого режима, досрочно выходит из заключения, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Напомним, 1 апреля 2015 года Потапова признали виновным во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 490 млн рублей.

24 ноября 2020 года суд удовлетворил ходатайство Потапова об условно-досрочном освобождении.

Оставшийся неотбытым срок заменили на два года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства.

«Неотбытую часть наказаний в виде штрафа и лишения права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления — исполнять самостоятельно», — постановил суд.

Потапова задержали в апреле 2013 года на теплоходе «Ремикс». Его владелец, экс-депутат регионального заксобрания заявил, что мэр требовал взятку за выделение участка земли под молодежный лагерь.

Взятка. Анна Зайкова

По версии следствия, глава города предоставлял в аренду и собственность землю по заниженной стоимости и давал устные распоряжения подчиненным о размере платы за пользование участками.

Следователи пришли к выводу, что Потапов при посредничестве своего заместителя Владимира Мухамедова договорился о получении трех взяток на сумму 12 млн рублей.

«Сам Мухамедов фактически признал вину в одном из эпизодов. В ходе прений он заявил, что вымогал деньги за разделение имущества бывшего вице-мэра Бердска Евгения Мартьянова. По словам Мухамедова, в дальнейшем он отказался доводить преступление до конца», — сообщали следователи ранее.

Мухамедов получил 9 лет колонии и штраф в полмиллиарда рублей. Сейчас он уже вышел из заключения по УДО.

Потапова избрали мэром Бердска в 2011 году. На выборах его поддерживал областной комитет КПРФ, после задержания градоначальника коммунисты связали дело с политикой.

Кстати, в ходе прений Потапов заявил, что признание его вины создаст опасный прецедент для муниципалитетов, поскольку тогда «власть должна будет предоставлять землю на условиях, определяемых правоохранительными органами».

Ранее СМИ сообщали, что сотрудник администрации Бердска избил журналиста, высмеявшего предложение выдавать медали за ношение маски.