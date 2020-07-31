Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Загадки древностей: раскрыта тайна «Кричащей мумии»

«Кричащая мумия» (Screaming Mummy) впервые выставлена на обозрение публики — в Каирском египетском музее. Исследователи раскрыли ее тайну.

Египет.
Египет.
открытые источники в интернете

Неизвестный человек

«Кричащую мумию» обнаружили французские археологи в 1886 году в окрестностях Луксора. Французы удивились кошмарному виду мумии, но кому она принадлежала, так и не разобрались, пишет KP.RU. Назвали находку «Неизвестный человек Е». И предположили, что он был отравлен — застыл с раскрытым ртом при муках.

Опознание

Опознать тело помогли генетики, которые участвуют в масштабном проекте по анализу ДНК египетских мумий.

Анализ ДНК показал, что «Кричащая мумия» приходится сыном фараону Рамсесу III. А раз так, то зовут «Неизвестного человека Е» Пентауром.

И кричит он от того, что участвовал в заговоре против своего отца, в результате которого тот погиб. Не исключено, что принц лично зарезал правящего фараона. Во всяком случае, этой версии придерживаются египетские исследователи.

Каменное строение

Ранее польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий. Находка сделана во время раскопок в окрестностях пирамиды Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире.

Ученые считают, что возраст найденных мумий достигает около двух тысяч лет. Большинство из них были похоронены прямо в вырытых в песке ямах и прошли только основные этапы бальзамирования.

Также международная группа археологов обнаружила в Египте масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества (332 г. до н.э. — 395 г. н.э.). Гробница состоит из нескольких комнат и целиком выдолблена внутри скалы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость