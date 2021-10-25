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Жизнь

Загадочные пеньки появились в барнаульском парке «Изумрудный»

Барнаульский парк «Изумрудный» продолжает свою трансформацию в современную многофункциональную площадку. В частности, завершились строительные работы на центральной аллее у главного входа — ее полностью покрыли плиткой.

В Барнауле в парке "Изумрудный" готовят детские площадки
В Барнауле в парке "Изумрудный" готовят детские площадки
altapress.ru

Сейчас на некоторых участках парка рабочие установили разноуровневые бревна. В некоторых местах их уже закрыли резиновым покрытием.

Судя по карте, в этих местах появятся детские площадки. Если по одним конструкциям четко угадываются качели, то по другим «частоколам» пока что сложно понять, что за объект будет возведен.

Также в «Изумрудном» продолжают прокладывать систему электроснабжения и освещения.

А вот так выглядит обновленная центральная аллея от главного входа в парк.

В Барнауле в парке &quot;Изумрудный&quot; готовят детские площадки
В Барнауле в парке «Изумрудный» готовят детские площадки
altapress.ru
В Барнауле в парке &quot;Изумрудный&quot; готовят детские площадки
В Барнауле в парке «Изумрудный» готовят детские площадки
altapress.ru
В Барнауле в парке &quot;Изумрудный&quot; готовят детские площадки
В Барнауле в парке «Изумрудный» готовят детские площадки
altapress.ru

Напомним, что за лето парк изменился практически до неузнаваемости — появилось много насыпных дорожек, амфитеатр для камерных концертов, арт-объекты.

Также в «Изумрудном» должны появиться тренажеры, игровые комплексы, лавочки, урны и беседки. Восстановлением пруда займутся в 2022 году.

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