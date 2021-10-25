Загадочные пеньки появились в барнаульском парке «Изумрудный»

Сейчас на некоторых участках парка рабочие установили разноуровневые бревна. В некоторых местах их уже закрыли резиновым покрытием.
Судя по карте, в этих местах появятся детские площадки. Если по одним конструкциям четко угадываются качели, то по другим «частоколам» пока что сложно понять, что за объект будет возведен.
Также в «Изумрудном» продолжают прокладывать систему электроснабжения и освещения.
А вот так выглядит обновленная центральная аллея от главного входа в парк.
Напомним, что за лето парк изменился практически до неузнаваемости — появилось много насыпных дорожек, амфитеатр для камерных концертов, арт-объекты.
Также в «Изумрудном» должны появиться тренажеры, игровые комплексы, лавочки, урны и беседки. Восстановлением пруда займутся в 2022 году.