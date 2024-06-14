Загородные лагеря Барнаула прошли проверку перед началом сезона

В рамках подготовки к летнему сезону специалисты Роспотребнадзора, пожарного надзора, полиции, а также депутаты Барнаульской городской Думы и представители общественности провели проверку всех семи муниципальных загородных лагерей. Об этом сообщает администрация города.

Особое внимание уделили лагерям «Парус» и «Спутник-2», которые расположены в живописном смешанном лесу с вековыми соснами и березами. Готовность этих лагерей к приему детей оценивали депутаты Барнаульской городской думы Анна Галицкая, Алина Горлова и Марина Белянинова в составе комиссии по приемке.

По итогам проверки оба лагеря получили положительное заключение комиссии. Условия проживания, питания, медицинского обеспечения и состояние пищеблока соответствуют всем требованиям. Меры безопасности также отвечают стандартам и не представляют угрозы для здоровья и жизни детей.

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