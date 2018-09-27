С чем приходится сталкиваться при оформлении загранпаспорта в Алтайском крае

После того, как стало известно о повышении государственной пошлины за выдачу загранпаспорта, экономным россиянам пришлось срочно оформлять этот документ. В их числе оказалась корреспондент altapress.ru Анастасия Корягина. Она рассказывает, с какими проблемами и странностями приходится сталкиваться при оформлении загранпаспорта.

Квест № 1. Подача заявления

Заполнить заявление на портале Госуслуг несложно: все интуитивно понятно, форма удобная. Но есть загвоздка: нужно фото в электронном виде. Причем подходящее под требования паспортного регламента. Но, как выяснилось, потом оно не используется. При подаче оригиналов документов фотографируют заново, и уже этот снимок идет в паспорт.

Удобное время для посещения миграционного отдела выбрать нельзя. После первичной проверки заявления просто приходит письмо, которое ставит перед фактом: явиться во столько-то в такой-то день. Перезаписаться нельзя: сотрудники МВД лишь предлагают отозвать заявление и подать его заново.

С выставлением счета на оплату госпошлины бывают проблемы. Например, в моем случае он появилось спустя неделю после обращения в службу поддержки. А в управлении по вопросам миграции висели объявления о том, что оплатить пошлину через сайт временно невозможно.

Российский загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Квест № 2. Посещение миграционного центра

Посетить управление по вопросам миграции нужно дважды. В первый раз строго по времени — чтобы предъявить оригиналы документов, проверить правильность введенных данных, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Затем паспорт изготавливается в течение 2−3 недель.

Второй раз нужно прийти уже за готовым документом. Тут уже можно посетить ведомство в удобное для себя время: главное — внимательно ознакомиться с плавающим режимом работы.

Несмотря на то, что в первый раз нужно прийти в отведенное время, здесь все равно есть очереди. Потому что выделенных 10 минут на человека не всегда хватает. Опоздавшие, а также те, у кого были проблемы с подачей документов, просят пропустить. В какой-то момент из кабинета даже вышла женщина и в жесткой форме сказала, что в кабинет пустит только тех, кто пришел по записи, а остальные могут пройти после. Если, конечно, рабочий день еще не закончится.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Алтайскому краю. altapress.ru

За готовым паспортом формируется обычная живая очередь. Тут на одного человека отводят 12 минут. Когда до окончания рабочего дня остается час, женщина из окошка сообщает об этом и требует сократить очередь до шести человек.

Когда оплачиваешь пошлину, на портале Госуслуг предупреждают, что сотрудники МВД не имеют права требовать квитанцию о ее оплате. Но с меня ее спросили. Когда я сообщила о том, что не обязана иметь квитанцию, мне сказали: «Это ваше право. Но если я сейчас не дозвонюсь в бухгалтерию, паспорт вы не получите. К тому же эти звонки занимают много времени».

Я предложила показать квитанцию с экрана смартфона, но мне сказали, что она бесполезна, потому что нужна бумажка. В итоге повезло: бухгалтер оказалась на месте, и паспорт мне выдали.

Российский загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Есть ли плюсы?

Самый главный и очевидный плюс в подаче заявления через Госуслуги — скидка в 30% на госпошлину. То есть со скидкой документ можно оформить за 3,5 тысячи рублей, без скидки — за 5 тысяч рублей.

Госуслуги все-таки экономят время. Заполнить заявление дома и прийти с пакетом документов, на мой взгляд, все же удобнее, чем сидеть и отвечать на вопросы специалиста. К тому же пошлину можно оплатить онлайн, и в банк идти не обязательно.

Оповещение с сайта Госуслуг. altapress.ru

Для мужчин призывного возраста есть небольшой бонус. Отсутствие на руках военного билета не станет препятствием для оформления загранпаспорта. Сотрудники миграционного управления просто сделают запрос в военкомат и получат нужную информацию. Правда, процесс изготовления документа из-за этого может затянуться.

В остальном складывается впечатление, что даже несмотря на оформление через, существенных изменений не произошло. Те же очереди, те же грубые раздраженные женщины, и то же отсутствие некоторых альтернатив. Хотя с 1 сентября появилась возможность оформить загранпаспорт через МФЦ. Может, там это происходит проще и комфортнее?