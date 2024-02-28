Закон для учителя и 7 тыс. рублей за бродячую собаку. Что произошло в Алтайском крае 28 февраля

◆ В марте жителям Алтайского края уже не стоит опасаться ночных морозов. А в некоторые дни будет до +10. Вот прогноз на первый месяц весны.



◆ За короткий срок в Барнауле удвоились цены на аренду квартир. Эксперты объяснили, почему они продолжают расти и станут еще выше.



◆ Учителей в Алтайском крае будут защищать от оскорблений: АКЗС собирается дополнить закон «О статусе педагогического работника в Алтайском крае» новыми нормами.



◆ 7785 рублей — столько сегодня готовы тратить власти Алтайского края на отлов, стерилизацию и содержание одного бродячего животного. Это не намного больше, чем в 2023-м. Все цифры — здесь.



◆ Cитуация с ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае изменилась — болезнь стала массовой. Почитайте о том, почему ею сегодня рискует заразиться кто угодно, и где узнать свой статус за 15 минут.

◆ В алтайском соколятнике готовятся к массовому пополнению. Смотрите, как выглядят будущие опасные хищники.

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