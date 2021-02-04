Закон о «веселящем газе» подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота).

Пропаганда или незаконная реклама вещества повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Аналогичные штрафные санкции предусмотрены для ИП. Юридические лица могут лишиться до 150 тыс. рублей.

Также в связи подобными нарушениями деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена на срок до 30 суток.

Согласно закону, штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, использования «веселящего газа» не по назначению, пишет Lenta.ru.

Закон признает закись азота одурманивающим веществом.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Что произошло

Инициативу о запрете «веселящего газа» внесла член комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Наталья Костенко в 2018 году. По ее словам, «есть огромное количество сайтов, которые продают закись азота и рекламируют ее как средство развлечения».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выразила недоумение в связи с тем, что «веселящий газ» официально разрешено продавать подросткам в барах, на дискотеках и в клубах.