Путин подписал закон о запрете «веселящего газа»

Президент Владимир Путин подписал документ, запрещающий производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота или так называемого «веселящего газа» не для медицинского, промышленного или технического применения, сообщает ТАСС.

Закон признает закись азота одурманивающим веществом.

Инициативу о запрете «веселящего газа» внесла член комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Наталья Костенко в 2018 году. По ее словам, «есть огромное количество сайтов, которые продают закись азота и рекламируют ее как средство развлечения».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выразила недоумение в связи с тем, что «веселящий газ» официально разрешено продавать подросткам в барах, на дискотеках и в клубах.

Помимо изготовления, хранения и продажи, запрещается пропаганда окиси азота, в том числе в интернете. Также нельзя использовать информацию о «веселящем газе» не в целях пищевого, медицинского, промышленного или технического применения.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.