Закрытое небо: после череды землетрясений «рванул» вулкан Шивелуч с выбросом пепла до 20 км

Вулкану присвоен наивысший — «красный» — уровень опасности. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома.

Воздушное пространство временно закрыто из соображений безопасности полетов. Закрыт участок автомобильной трассы.

До этого регионе в фиксировались землетрясения разной интенсивности. Наблюдалось дрожание земли, постоянно сходили каменные лавины, наблюдалось свечение раскаленного конуса вулкана. Со склонов скатывались раскаленные лавины с температурой 1000 градусов по Цельсию и сходят пирокластические потоки. Смельчаков-исследователей просят не приближаться к вулкану.

Ранее действующий вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке.