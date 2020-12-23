Замдиректора барнаульского зоопарка пришел в «Давай поженимся»

О визите своего зама в эфир передачи на федеральном ТВ рассказал в своем Instagram директор зоопарка Сергей Писарев.
Во время эфира Чеботарев преподнес подарок актрисе Эвелине Бледанс. Судя по всему, он подарил ей бальзам, книгу о животных и билеты в зоопарк.
Новость о том, что заместитель директора зоопарка пришел в шоу «Давай поженимся» вызвала реакцию у барнаульских комментаторов.
«Уррааааа! Сашу не выбрали! Возвращайся домой», «Смотрим, обожаем ваш зоопарк!», «Выдохнули Александр остается в Барнауле!!! Сергей Викторович полно хороших девчат у нас, съездил, себя показал на народ посмотрел и ладно из своих пусть выбирает!», «Ну неужели в родных краях невест нет?», — пишут барнаульцы.