Замдиректора барнаульского зоопарка пришел в «Давай поженимся»

О визите своего зама в эфир передачи на федеральном ТВ рассказал в своем Instagram директор зоопарка Сергей Писарев.

Во время эфира Чеботарев преподнес подарок актрисе Эвелине Бледанс. Судя по всему, он подарил ей бальзам, книгу о животных и билеты в зоопарк.

Новость о том, что заместитель директора зоопарка пришел в шоу «Давай поженимся» вызвала реакцию у барнаульских комментаторов.