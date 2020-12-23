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23 декабря
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Жизнь

Замдиректора барнаульского зоопарка пришел в «Давай поженимся»

Заместитель директора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев принял участие в новогоднем выпуске программы «Давай поженимся» на Первом канале.

Александр Чеботарев на шоу «Давай поженимся».
Александр Чеботарев на шоу «Давай поженимся».
instagram.com/sergeipisarev2.

О визите своего зама в эфир передачи на федеральном ТВ рассказал в своем Instagram директор зоопарка Сергей Писарев.

Во время эфира Чеботарев преподнес подарок актрисе Эвелине Бледанс. Судя по всему, он подарил ей бальзам, книгу о животных и билеты в зоопарк.

Новость о том, что заместитель директора зоопарка пришел в шоу «Давай поженимся» вызвала реакцию у барнаульских комментаторов.

«Уррааааа! Сашу не выбрали! Возвращайся домой», «Смотрим, обожаем ваш зоопарк!», «Выдохнули Александр остается в Барнауле!!! Сергей Викторович полно хороших девчат у нас, съездил, себя показал на народ посмотрел и ладно из своих пусть выбирает!», «Ну неужели в родных краях невест нет?», — пишут барнаульцы.

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