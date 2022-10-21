21 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Замгенпрокурора приехал на Алтай

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин приехал в командировку в Республику Алтай.

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
altairegion22.ru

Как сообщили в прокуратуре региона, Демешин провел в Горно-Алтайске оперативное совещание.

Оно было посвящено повышению эффективности работы с обращениями, взятыми генпрокурором под особый контроль.

По словам Демешина, первостепенная задача прокуратуры — своевременно восстанавливать нарушенные права и реагировать на обращения.

«Необходим комплексный подход к разрешению обозначенных в обращениях острых социальных вопросов, поскольку они являются индикатором проблем регионов», — отметили в ведомстве.

Ранее замгенпрокурора указал на болевые точки Алтайского края.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость