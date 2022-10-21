Замгенпрокурора приехал на Алтай

Как сообщили в прокуратуре региона, Демешин провел в Горно-Алтайске оперативное совещание.
Оно было посвящено повышению эффективности работы с обращениями, взятыми генпрокурором под особый контроль.
По словам Демешина, первостепенная задача прокуратуры — своевременно восстанавливать нарушенные права и реагировать на обращения.
«Необходим комплексный подход к разрешению обозначенных в обращениях острых социальных вопросов, поскольку они являются индикатором проблем регионов», — отметили в ведомстве.
Ранее замгенпрокурора указал на болевые точки Алтайского края.