Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 апреля 22°C
Коронавирус

Замгубернатора заявил о срыве самоизоляции из-за «уставших людей» и попросил жесткости

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев заявил о срыве режима самоизоляции из-за людей, которые устали сидеть дома, пишет «Чита.Ру».

Маска.
Маска.
Дмитрий Лямзин

Такое заявление вице-премьер сделал 27 апреля во время оперативного совещания правительства. Архив трансляции сохранен на официальном сайте региона.

«Вывод один. У нас режим самоизоляции начинает срываться. Не из-за того, что предприятия как-то не так работают. У нас просто все открыто и люди устали сидеть дома, стараются куда-то идти», — подчеркнул Гурулев.

По его словам, количество автомобилей на улицах за неделю увеличилось вдвое. Гуляют люди.

При этом режим самоизоляции в Забайкалье разрешает жителям выходить на улицу только до работы, в ближайший магазин или для выгула собак.

Маска.
Маска.
CCO

В связи с этим Гурулев попросил главу регионального минэкономразвития жестче наказывать предприятия, которые нарушают режим и принимают посетителей.

Ранее сообщалось, что самоизоляция подняла настроение жителям Барнаула и дала уверенность в завтрашнем дне.

Примечательно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что россияне через пару месяцев не вспомнят трудности, с которыми они столкнулись во время самоизоляции.

По данным на 28 апреля, согласно карте распространения инфекции, в Забайкалье 96 зараженных вирусом COVID-19.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость