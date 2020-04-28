Замгубернатора заявил о срыве самоизоляции из-за «уставших людей» и попросил жесткости

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев заявил о срыве режима самоизоляции из-за людей, которые устали сидеть дома, пишет « Чита.Ру ».

Такое заявление вице-премьер сделал 27 апреля во время оперативного совещания правительства. Архив трансляции сохранен на официальном сайте региона.

«Вывод один. У нас режим самоизоляции начинает срываться. Не из-за того, что предприятия как-то не так работают. У нас просто все открыто и люди устали сидеть дома, стараются куда-то идти», — подчеркнул Гурулев.

По его словам, количество автомобилей на улицах за неделю увеличилось вдвое. Гуляют люди.

При этом режим самоизоляции в Забайкалье разрешает жителям выходить на улицу только до работы, в ближайший магазин или для выгула собак.

Маска. CCO

В связи с этим Гурулев попросил главу регионального минэкономразвития жестче наказывать предприятия, которые нарушают режим и принимают посетителей.

Ранее сообщалось, что самоизоляция подняла настроение жителям Барнаула и дала уверенность в завтрашнем дне.

Примечательно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что россияне через пару месяцев не вспомнят трудности, с которыми они столкнулись во время самоизоляции.