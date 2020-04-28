Замгубернатора заявил о срыве самоизоляции из-за «уставших людей» и попросил жесткости

Такое заявление вице-премьер сделал 27 апреля во время оперативного совещания правительства. Архив трансляции сохранен на официальном сайте региона.
«Вывод один. У нас режим самоизоляции начинает срываться. Не из-за того, что предприятия как-то не так работают. У нас просто все открыто и люди устали сидеть дома, стараются куда-то идти», — подчеркнул Гурулев.
По его словам, количество автомобилей на улицах за неделю увеличилось вдвое. Гуляют люди.
При этом режим самоизоляции в Забайкалье разрешает жителям выходить на улицу только до работы, в ближайший магазин или для выгула собак.
В связи с этим Гурулев попросил главу регионального минэкономразвития жестче наказывать предприятия, которые нарушают режим и принимают посетителей.
Ранее сообщалось, что самоизоляция подняла настроение жителям Барнаула и дала уверенность в завтрашнем дне.
Примечательно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что россияне через пару месяцев не вспомнят трудности, с которыми они столкнулись во время самоизоляции.
По данным на 28 апреля, согласно карте распространения инфекции, в Забайкалье 96 зараженных вирусом COVID-19.