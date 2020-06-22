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Жизнь

Замминистра природы Алтайского края подозревают в превышении должностных полномочий

Заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления лесами подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает региональный СК.

Лес. Дорога в лесу.
Лес. Дорога в лесу.
СС0

Напомним, утро понедельника, 22 июня, в управлении лесами Алтайского края началось с обысков.

В СК отметили, что вместе с замминистра подозрение «выписали» также начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству.

На сайте минприроды начальником управления лесами значится Владимир Черных, а второй фигурант — Наталья Стычинская.

«Должностные лица в 2017 году в нарушение законодательства в сфере лесоохраны, незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тыс. рублей», — рассказали в следкоме.

Факт противоправной деятельности выявили сотрудники регионального управления ФСБ. По уголовному делу проводят сбор и закрепление доказательств.

Таким образом, пока подтверждается статистика о том, что в Алтайском крае каждый месяц решили задерживать крупного чиновника.

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