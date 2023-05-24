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Жизнь

Холодный ветер и до +25 днем. Какая погода будет в Алтайском крае 24 мая

О погоде в Алтайском крае и Барнауле 24 мая рассказали в региональном Гидрометцентре.

Весна. Цветы. Природа.
Весна. Цветы. Природа.
Александр Лотов

Погода в Алтайском крае 24 мая

Ночью температура составит от +2 до +7 градусов, в предгорьях местами заморозки до -1 гр.

Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Ветер северный, ночью его скорость составит 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем - 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Без осадков.

Долина реки Каменки&quot; - новый памятник природы краевого значения.
Долина реки Каменки" - новый памятник природы краевого значения.
КАУ "Боровлянский лесхоз".

Погода в Барнауле 24 мая

Ночью столбик термометра покажет от +5 до +7 градусов.

Днем - от +21 до +23 градусов.

Ветер северный, ночью его скорость составит 2-7 м/с, днем - 4-9 м/с.

Без осадков.

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