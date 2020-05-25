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Жизнь

«Занимательная ботаника»: алтайский музей присоединился к антинаркотической акции

Алтайский краеведческий музей присоединится к «антинаркотическому» месячнику, сообщили в краевом минкультуры. Все желающие могут поучаствовать в виртуальной викторине на знание лекарственных и съедобных растений «Занимательная ботаника».

Конопля
Конопля
Пресс-служба МВД по Алтайскому краю

Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни пройдет в крае с 26 мая по 26 июня. Викторина будет проходить до 2 июня.

В музее рассказали, что на официальных страницах в социальных сетях будут выкладывать видеоролики, в которых сотрудник познакомит зрителей с фрагментами экспозиции отдела «Природа и человек» и поделится той информацией, которая позволит участникам дать правильные ответы на вопросы.

«Их мы опубликуем 1 июня на странице музея в Instagram. На следующий день, 2 июня в 11:00 часов будут подведены итоги. Только один участник, который первым правильно ответит на все вопросы, станет победителем и сможет забрать свой приз — сувенирную продукцию нашего музея», — рассказали организаторы.

В Алтайском крае произрастает более 2 тысяч высших растений. Около 700 видов используется человеком в пищевых целях. Почти 400 из них являются лекарственными.

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