Запаситесь на Фомин день: приметы и традиции

Традиции Фомина дня
19 октября люди подводили итоги года и подсчитывали запасы на зиму. Считалось, что Фома любит бережливость и запасливость. Потому и говорили: «На Фому тащи все в крому» — то есть в амбар. Если амбары и погреба были полны, люди шли в церковь и ставили свечку в благодарность святому.
Было принято угощать хлебом тех, кто слаб здоровьем. Люди верили, что угощение излечит от болезней.
По традиции, в этот день семилетних девочек начинали учить ткацкому делу. А подросшим мальчикам показывали закрома. Юноши приводили в отчий дом будущую супругу.
Что нельзя делать 19 октября
- Запрещено лениться, иначе в будущем человека будут ждать несчастья.
- Нельзя тратить время на пустые разговоры и посиделки, особенно девушкам — жениха спугнут.
- Не стоит отказывать в милостыне нуждающимся — а то самих постигнет бедность.
- Не рекомендуется тратить деньги понапрасну — Фома не поощряет расточительных.
- Не стоит показывать свои запасы и накопления чужим людям — могут сглазить.
Приметы Фомы-хлебника
- Если погода безветренная, то скоро похолодает.
- Дым стоит столбом — к теплой солнечной погоде. А если стелется по земле — к дождю.
- Бледное солнце на закате — к похолоданию.
- Вечерняя заря ярко-красного цвета — к непогоде.